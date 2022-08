Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kalt de parlamentariske lederne på Stortinget inn til hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil orientere de parlamentariske lederne på Stortinget om strømstøtte mandag morgen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det får Dagbladet bekreftet fra Statsministerens kontor (SMK).

Innkallingen ble sendt skriftlig til partigruppene fredag ettermiddag, ifølge avisen. Statsministerens kontor skriver i innkallingen at de vil gi de parlamentariske lederne en orientering om strømsituasjonen.

Et par timer senere, klokken 10.30, skal presidentskapet på Stortinget møtes for å vurdere om hele Stortinget skal kalles tilbake fra sommerferie for å behandle forslag knyttet til strømpriskrisen.