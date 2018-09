Flyplassutsalgene sier like tobakkspakninger ikke påvirker salget

Det var 1. juli i fjor at regjeringen besluttet at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende. I tillegg til å forhindre at nye brukere kommer til, hadde tiltaket også som mål å få ned salget.

Travel Retail Norway driver taxfreeutsalgene på de fleste av landets flyplasser, og kommunikasjonssjef Haakon Dagestad sier til flysmart24.no at så langt har ingenting skjedd med salget av røyk og snus snart tre måneder etter at forbudet mot fargede forpakninger ble innført. Han påpeker at det har vært en endring for kundene, derimot, der han sier mange bruke lenger tid på å finne fram til riktig vare etter at fargene forsvant.

– Vi har derfor hatt ekstra bemanning for å hjelpe med å finne fram til riktig produkt, sier Dagestad.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i avdeling for miljø- og helse i Helsedirektoratet tar ikke slagstallene så tungt. Han sier hovedformålet med standardiserte pakninger er å hindre rekruttering av unge, og at det derfor er altfor tidlig å se resultater ennå.