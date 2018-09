Tre selskaper kniver om Sørlandsbanen

– Jeg er 100 prosent sikker på at NSB er med i innspurten. SJ og MTR er selskapene som har vært mest «på» organisasjonene med diskusjoner og ønske om opplysninger i det siste. Derfor regner vi med at disse også er i finalen, sier leder Jane Sæthre i fagforeningen Norsk Jernbaneforbund til Dagens Næringsliv.

Sent i august bekreftet Jernbanedirektoratet at blant flere tilbydere var tre plukket ut til separate forhandlinger om et endelig tilbud i togkonkurransen.

Kontrakten skal etter planen tildeles i oktober. Den innebærer å kjøre togene på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger, med sidegren til Arendal og lokaltrafikk rundt Stavanger.

Fungerende direktør for persontrafikkavtaler Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet sier han regner med å ha de tre selskapenes endelige tilbud i slutten av september. Horrisland avviser å navngi selskapene som deltar i innspurten.

NSB ønsker heller ikke kommentere konkurransen, mens Statens Järnvegar (SJ) ikke har besvart DNs henvendelse.