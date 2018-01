Marianne Marthinsen vil ikke ha tilbake verv fra Giske

Arbeiderpartiets sentralstyre besluttet mandag at stortingsgruppen skal finne en ny person til det prestisjefylte vervet som leder for partiets finansfraksjon.

Trond Giske overtok vervet fra Marianne Marthinsen i høst, mot hennes ønske. Hun har imidlertid ingen planer om å gå tilbake til vervet, dersom hun skulle bli spurt.

– Det ser jeg på som uaktuelt, skriver Marthinsen i en melding til Dagbladet.

I dag sitter hun i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Jeg tror det ville være et dårlig bidrag til å roe ned situasjonen i partiet og få folk til å trekke i samme retning igjen, skriver hun videre.

Det skapte stor debatt da det ble kjent at Marthinsen ble erstattet, og enkelte omtalte det som et opprør i partiet. Underveis i prosessen valgte Aps to finanspolitiske rådgivere Harald Jacobsen og Maria Walberg å trekke seg.