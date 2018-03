Fire av ti arbeidsledige fant seg jobb i nytt yrke

Forskerne bak analysen har sett på 170.000 arbeidsledige som hadde rett på dagpenger fra januar 2013 til oktober 2017, skriver VG. Resultatene viser at 13 prosent av dem fortsatt var meldt som arbeidssøkere i oktober 2017.

Av dem som ikke lenger var arbeidsledige hadde 7 av 10 av dem kommet i arbeid. 22 prosent av dem hadde fått seg jobb i samme yrke og i samme region, mens 38 prosent hadde byttet yrkesgruppe.

Analysen viser også at 23 prosent hadde begynt å pendle til en annen bo- og arbeidsmarkedsregion. Men kun to prosent har flyttet for å få seg jobb, noe myndighetene har oppfordret til.

– Det er uvanlig å flytte for å få ny jobb, viser våre tall. Det er en stor beslutning å flytte på seg. Blant annet må mange ta hensyn til at partneren også har en jobb. Da blir det spesielt krevende å flytte på seg. Derimot er det mange som godtar en pendlertilværelse for å starte i ny jobb, sier seniorrådgiver Inger Cathrine Kann i Nav til avisen.