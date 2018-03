Brundtland mener Tajik har det som trengs for å bli statsminister

Det sier Brundtland (78) i et podkast-intervju med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

– Hun har nok det i seg. Det tror jeg. Hun har den type egenskaper. Men slik er det jo ikke her i verden. Det er mange veier, uransakelige også, som gjør at du plutselig er i den situasjonen. Og det er langt fram, uansett, nå, sier den tidligere Ap-statsministeren.

I VG-intervjuet snakket hun også om integrering. Brundtland mener det tok for lang tid før kravet om norskopplæring kom.

– Det skjedde fordi sosionomene fortalte oss det. Jeg sier det på den måten, for det er ikke deres skyld. For vi skulle ikke ha hørt på dem. Men det var der det kom fra: Alle mennesker har rett til sitt eget språk, sitt eget morsmål. Styrken i det argumentet fikk altfor stort gjennomslag, sier Brundtland.

Hun sier endringene i Norge har vært store og fundamentale.

– Og de har gått over veldig kort tid. Det er et problem for ethvert samfunn – store endringer som splitter generasjonenes opplevelse av sin egen hverdag.

Norges statsminister i tre perioder mellom 1981 og 1996 mener det er viktig at folk får den hjelpen de trenger for å bli integrert.

– Og der har man da antakelig ikke gjort nok. Selv om Norge har gjort det bedre enn veldig mange andre land, også enn de andre nordiske landene, sier Gro Harlem Brundtland, som fyller 79 om tre uker.