KrFU-nestledere nekter å la seg presse til å trekke seg

VG har fått tilgang til en epost der det hevdes at ungdomspartiet er i en tillitskrise.

– Før valget av nytt sentralstyre var alle enige om at vi ikke skulle blande mening i retningsvalget og valget av tillitsvalgte. Det forholdt vi oss lojale til, med den konsekvens at dere nå dolker oss i ryggen ved første veikryss, heter det i eposten som har tittelen «Et grovt tillitsbrudd».

– Trekk dere

Eposten er sendt til KrFUs to nestledere Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, samt sentralstyremedlemmene Emma Løvaas Akyeampong, Karine Skoglund og Kristofer Olai Ravn Stavseng.

Disse fem har signalisert støtte til Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi har respekt for at dere ikke ønsker å stemme mot egen overbevisning, men da må dere heller trekke dere og gi plassen til noen som kan stemme i tråd med det organisasjonen har vedtatt, heter det i eposten.

Respekt for mindretallet

Det har verken Skogan eller Haukland noen planer om.

– Jeg har brukt lang tid på å vurdere hva jeg skulle gjøre, og prøvd å være så fair som mulig. Dette er ikke en omkamp, det er min oppriktige overbevisning at delegatene må få stemme fritt. Derfor stiller jeg som delegat 2. november, skriver Haukland i en SMS til NTB.

Skogan skriver i en SMS til VG at han ikke har tenkt å trekke seg som landsmøtedelegat. Han mener ungdomspartiet kan lære av måten moderpartiets ledelse håndterer ulike synspunkt på, og maner til respekt for at et mindretall kan tenke annerledes.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe ut over dette, skriver han i en SMS til NTB.

Avviste tvang

KrFU-leder Martine Tønnessen sa til NTB i forkant av partiets sentralstyremøte torsdag i forrige uke at hver enkelt delegat selv må finne ut hva de vil stemme, selv om hun mener at vedtaket fra KrFU-landsmøtet forplikter.

– Men jeg kan ikke sitte på toppen og tvinge noen til å stemme for det jeg mener, sa hun.

Tønnessen bekrefter overfor NTB at delegasjonen til landsmøtet har mottatt brevet.

– Dette vil vi diskutere internt, og jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, skriver hun.

Speiler stemmetall

Under KrFUs landsmøte på Gardermoen 22. september stemte 47 for å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp, mens 33 stemte for ikke å gå inn i dagens regjering. Vedtaket ble gjort helgen før partileder Knut Arild Hareide ga sitt råd.

Hver av de fem som vil stemme for Hareides linje har 6,6 delegater fra ungdomspartiets landsmøte i ryggen, mens de sju som vil inn i dagens regjering har 6,7 landsmøtedelegater bak seg.

– Flertallet på KrFU-landsmøtet blir reflektert i vår delegasjon, skriver Skogan i en SMS til VG.