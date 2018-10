Hareide fikk støtte fra den trønderske KrF-grasrota

– Mange støtter Hareide her, det er det ingen tvil om. Men mange heller nok andre veien også, sier fylkesleder Jan Normann Tviberg i Trøndelag KrF.

– Hareide har selv sagt at han har ønsket å være mer tydelig. Så kommer han nå og er klar og tydelig. Det synes jeg er bra, og jeg er veldig glad for at han tar med hele partiet på dette, sier han til NTB.

KrF avgjør sitt veivalg på et ekstraordinært landsmøte 2. november. I perioden 20. til 30. oktober avholdes ekstraordinære fylkesårsmøter om spørsmålet.

Onsdag besøkte Hareide og Bollestad et godt besøkt KrF-medlemsmøte i Trondheim.

Veteran-støtte

KrF-veteranen Ola T. Lånke, som satt på Stortinget fra 1993 til 2009, støtter helhjertet Hareides budskap.

– Mitt hovedbudskap er at nå har tiden kommet. Og vi ser jo hvilken begeistring det har skapt – 1.600 nye medlemmer! sier han til NTB.

I motsetning til Hareide ønsker Bollestad og nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad fortsatt samarbeid med dagens regjering, og Lånke er ikke sikker på at partilederen får det som han vil.

– Hva landsmøtet ender på, tror jeg ingen kan spå, sier han.

På møtet i Trøndelag tok en rekke lokale KrF-ere ordet. Tilhengerne av Hareides linje pekte på at KrF får mest gjennomslag for kjerneverdier som fellesskap og menneskeverd i samarbeid mot venstre.

– Jeg er ikke redd for SV, men mye mer redd for Frp, uttalte én lokal KrF-er.

Men andre var bekymret for splittelse i partiet og urolige for nettopp SV. Flere ønsket derfor å prøve å få til et samarbeid med dagens regjering.

Frp med «hud og hår»

Hareide forklarte hovedårsakene til at han har anbefalt et regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

– Når alternativet er å samarbeide med den moderate delen til venstre, mener jeg det er å foretrekke fremfor å samarbeide med det som er ganske langt til høyre, sa han.

– Velger vi å gå inn i Solberg-regjeringen, er jeg redd tyngdepunktet blir til høyre for Høyre, sa Hareide.

Men Bollestad ser det annerledes.

– Det er problematisk for meg å gå inn i en mindretallsregjering, med SV som et ytterpunkt på den ene siden som vi må forholde oss til i Stortinget, sa hun.

Bollestad erkjente samtidig at et samarbeid med dagens regjering innebærer å svelge Frp «med hud og hår», men uttrykte håp om at KrF sammen med Venstre og Høyre skal klare å trekke regjeringen mot sentrum.

Konkrete saker

De to KrF-toppene brukte konkrete saker for å underbygge sine synspunkter.

Partilederen viste til at Sp kanskje er det partiet som står nærmest KrF i verdispørsmål, ruspolitikk og familiepolitikk, og til at både Sp og KrF har et hjerte som banker for dugnad og sterke lokalsamfunn.

Samtidig viste Hareide til den verdimessige avstanden til Frp – og trakk fram alkoholpolitikk, aktiv dødshjelp og søndagsåpne butikker.

Bollestad viste til at KrF finner størst gehør i den for partiet viktige bioteknologipolitikken på høyresiden.

– Skal teknikken styre eller skal etikken styre teknikken? sa hun.

Innledningsvis gikk KrF-toppene gjennom noen av partiets politiske prioriteringer.

Bollestad presenterte likeverdsreformen hun har stått i spissen for. Videre snakket Hareide om utvalget som har sett på barne- og familiepolitikken. Et nøkkelbudskap er ønsket om å øke barnetrygden, et annet å øke engangsstønaden til gravide.