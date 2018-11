Solberg: – Vi skal bekjempe aborter med andre ting enn selve abortloven

Det sa hun under kveldens statsministerdebatt i forkant av fredagens skjebnesvangre landsmøte i KrF, som kan avgjøre om det blir Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre (Ap) som skal styre landet fremover.

Paragraf 2c sier at svangerskapsavbrudd kan gjennomføres også etter tolvte uke når det er fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

– Da må du ta saken for en nemnd. Og i dag er det 99 prosent av kvinnene som kommer i nemnd, som får abort. I de aller, aller fleste situasjoner, vil det være det samme, sier Solberg under Debatten på NRK.

Store deler av debatten gikk ut på KrFs syn på Frps politikk. Støre argumenterte for hvor ulike og uforenlige de to partiene er, mens Solberg understreket at KrF har samarbeidet godt med den nåværende regjeringen i fem år.

– Frp er den rake motsetningen til det KrF står for på en del områder. Frp går inn for aktiv dødshjelp og har en rus- og spillpolitikk som går imot KrFs verdier. Erna Solberg forsøker å lokke KrF inn i regjeringen ved å love dem mer makt på bakgrunn av en flertallsregjering. Men det vil også gi Frp mer makt, og det skjønner jeg er et tema for mange KrF-ere, og det bør de styre unna, sa Støre.

– Det er en del ting Frp mener, som ikke Høyre er enig i også, kontret Solberg.

Statsministeren sa også at hun hadde ringt KrF-leder Knut Arild Hareide tidligere på dagen for å snakke om hva som skjer dersom KrF vipper til venstre etter landsmøte.

– Hvis det blir et flertall i Stortinget for en annen regjering, må den sittende regjeringen gå av. Norge skal være forutsigbart også med regjeringsskifter, sier Solberg.