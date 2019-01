Han kan ha avgjort regjeringsspørsmålet: – Det vil jeg tenke mye på

Storehaug er blitt fremstilt som partileder Knut Arild Hareides nære allierte, som snudde på landsstyremøtet og stemte for regjeringsdeltakelse. Selv er han uenig i den fremstillingen.

– Jeg mener jeg ikke har snudd. Denne prosessen har bygget på noen viktige prinsipper, der vi var enige om at vi måtte tydeliggjøre vår politiske profil. Jeg ønsket at vi skulle gå mot venstre, men har hele tiden stått på at vi måtte få en reell avklaring. Landsmøtet mitt pekte i en annen retning enn meg, og det har jeg prøvd å forvalte, sier Storehaug.

Han sier at det å fortsette i opposisjon var det dårligste av de tre alternativene.

Tvilte i det lengste

26-åringen er KrFs yngstemann på Stortinget, og fikk et tungt press lagt på seg under det dramatiske landsstyremøtet torsdag kveld. Avstemningen endte som kjent 19 - 17 i favør regjeringsdeltakelse. Siden Knut Arild Hareide på det tidspunktet fortsatt hadde dobbeltstemme ved stemmelikhet, ville 18–18 betydd et nei til regjering.

Han forteller at han var i tvil, og først bestemte seg for hva han ville stemme helt på slutten av møtet.

– Så da kan man si at det var din stemme som avgjorde?

– Det er en ting jeg kommer til å tenke mye på. Men det er sånn at jeg har gjort det jeg mener var det rette, og ikke det letteste. Det er en leveregel jeg har hatt siden jeg kom inn på Stortinget. Så får jeg leve med omtalen.

Overrasket over hvor jevnt det var

Storehaug forteller at han ble overrasket da stillingen endte 19–17.

– Jeg tror alle var overrasket over hvor jevnt det faktisk var. Lærdommen i denne prosessen er at folk stort sett har hatt den meningen de har hatt hele tiden. Få har skiftet underveis, og da ble det veldig jevnt, sier han.

– Hvordan var det å stemme imot det Knut Arild Hareide anbefalte?

– Følelsemessig er det skikkelig, skikkelig leit at vi mister ham som partileder. Men vi hadde et forskjellig utgangspunkt. Han hadde sagt at han ville gå av, da er det naturlig for ham å stemme nei. Jeg hadde sagt at jeg ønsket en reell avklaring.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– God avtale

Storehaug understreker at det var regjeringsplattformens innhold som overbeviste ham om at det var rett å gå inn i regjering.

– Jeg er absolutt fornøyd med plattformen. Det er mange gode KrF-gjennomslag her, og jeg gleder meg til å snakke om og jobbe for disse kjernesakene, sier han.

Han nevner den såkalte barnereformen, med økt barnetrygd, fødselsstøtte og aktivitetskort for alle barn, som hovedpunktet.

– Dette vil virkelig gjøre en forskjell for mange barnefamilier i Norge, sier han.

– Men dere fikk ikke endret abortlovens paragraf 2c?

– Nei, men jeg lever godt med de gjennomslagene KrF har fått for en likeverdsreform. Blant annet skal vi få bedre hjelp og støtte til familier som trenger ekstra behov. De skal få møte familier i lignende situasjon, og jeg tror det vil bety en forskjell.

– Skummelt med delt parti

En ting er han likevel misfornøyd med i plattformen.

– Det er skikkelig krevende at vi ikke fikk en omkamp på tredeling av foreldrepermisjonen. Tredelingen fungerer kanskje for de som bor i sentrale strøk, men det er mye vanskeligere i Luster og Breim. Å få til hverdagen i distriktet krever en annen fleksibilitet enn rigid tredeling. Familier er forskjellige, og det bør foreldrepermisjonen ta hensyn til.

– Hva tenker du om fremtiden til KrF nå?

– Jeg har to magefølelser. Det er både krevende og skummelt å ha et parti som er så delt. Men samtidig kjenner jeg også en optimisme fordi vi har så mange gjennomslag i plattformen.

– Hva med deg selv, kan du være aktuell til en stilling i regjeringsapparatet?

– Nei, jeg skal sitte to og et halvt år til på Stortinget. Dersom jeg ikke blir gjenvalgt, skal jeg bli norsklærer.