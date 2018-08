Politiet evakuerer området under fjellet Veslemannen og stenger Raumabanen

Politimesteren i Møre og Romsdal skriver i en pressemelding at det er innført ferdsels- og oppholdsforbud under Veslemannen i Rauma kommune.

Det skjer etter at NVE besluttet å høyne farenivået for fjellpartiet fra oransje til rødt.

– Beboere på gårdsbrukene Lyngheim og Rønningen i Rauma kommune er besluttet evakuert. Eierne av fritidsboliger på vestsiden av elven Rauma mellom Rønningen og Skjervaholen er varslet om beslutningen, skriver politimesteren.

– Det innføres samtidig stopp i all togtrafikk på Raumabanen forbi det utsatte området, står det videre.

– Store bevegelser

Beslutningen er i samsvar med beredskapsplanen for Rauma kommune.

NVE skriver i en pressemelding at evakueringen er på bakgrunn av store bevegelser i fjellet, som gjør at fjellmassen er svært sensitivt for regn.

I kveld og natt til lørdag er det meldt kraftig regn. Derfor har NVE hevet farenivået for Veslemannen til rødt (ekstremt).

– Så langt i dag har det bare kommet 8,2 mm nedbør. Men selv med relativt lite regn er bevegelsen omtrent tredoblet, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

10 cm i døgnet

Hastigheten i bevegelsen i fjellet er nå om lag 60–100 millimeter i døgnet i den øvre del av fjellpartiet.

Det er ikke første gang beboerne i området blir evakuerte. I oktober 2014 ble flere hus og fritidsboliger under fjellet evakuert. Året etter, i august, september og oktober, ble farenivået hevet til rødt.

Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

– I sommer har fjellet reagert på nedbør tidligere enn foregående år, da fjellet har reagert mest på høsten. Årsaken er høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt, sier Majala.

Prøvde å rase fjellpartiet

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), sier til TV 2 at situasjonen er belastende for innbyggerne.

I fjor ble det forsøkt å vanne ut fjellet, slik at fjellpartiet ville rase ut. Forsøket var mislykket, blant annet på grunn av for lite kapasitet på vanningsanlegget.

– Prosjektet ble stoppet da frosten og snøen kom, sier Hustad til TV 2.

Av økonomiske og menneskelige ressurser vil det ikke bli forsøkt å vanne ut fjellet i år.