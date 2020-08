Politihuset omringet - femten personer anholdt

Etter Sian-demonstrasjonen trakk politiet seg tilbake til politihuset og omringet det. Rundt 200 ungdommer fulgte etter.

I 15.30-tiden lørdag ettermiddag hadde rundt 40 politifolk omringet politistasjonen i Bergen sentrum, etter å ha trukket seg tilbake fra Festplassen hvor Sian-demonstrasjonen endte i kaos.

På motsatt side av politihuset hadde bortimot 200 personer samlet seg.

Operasjonsleder Per Algrøy opplyste at ansamlingen skjedde i forlengelse av sammenstøtet mellom politiet og motdemonstranter tidligere i dag og at politiet derfor var i økt beredskap.

Her stormer flere politifolk frem og tar med seg en ung mann like før klokken 16 lørdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Femten personer ble innbrakt. – Alle er innbrakt for ordensforstyrrelse og vil bli anmeldt for det, sa innsatsleder John Endre Skeie under en pressebrifing etter hendelsen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ikke mottatt trussel

Operasjonslederen sa dette om hvorfor politiet omringet bygningen:

– Er det kommet noen trussel mot politiet?

– Nei, det har ikke kommet noen uttalt trussel. Men vi hadde en opphetet situasjon på Festplassen, og det er derfor vi er utenfor politihuset, sa Algrøy.

Flere personer er tatt av politifolk utenfor politistasjonen lørdag ettermiddag. – De er innbrakt av ulike årsaker. Noen vil bli dimittert, andre vil bli sittende lenger, sa innsatslederen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

BTs journalist på stedet forteller at både sivile og uniformerte politifolk er på stedet, samt politihunder. Foto: Per Lindberg

Rundt klokken 15.30 rapporterte BTs journalist på stedet at det ble kastet blant annet en brusflaske og et pizzastykke retning politiet.

Han sa videre at et par av personene snakket med politiet, men da rolig. Så utviklet situasjonen seg.

Flere personer ble innbrakt, og minst én person ble båret vekk av politifolk.

Flere politifolk bærer skjold og har på seg hjelm. Foto: Per Lindberg

Kastet egg mot politiet

Klokken 15.55 rapporterte BTs journalist på stedet nok en gang om at situasjonen utviklet seg. Det ble da kastet egg og en liten stein mot politiet, og politiet rykket ut i gaten foran politihuset.

Flere av ungdommene løp ned Peter Motzfeldts gate og innover Marken.

Fem politifolk stormet frem og pågrep ytterligere én person. BTs journalist beskrev det han så, som «voldsomt».

BT snakket med åtte ungdommer og spurte hvorfor de var utenfor politihuset. De forklarte at Sian hadde krenket deres religion med politiets beskyttelse, mens politiet brukte spray mot mindreårige.

Flere andre ungdommer sa de var til stede for å se hva som skjedde.

Politiet: – Det politiet har foretatt seg, var koordinert

Klokken 17.00 lørdag ettermiddag møtte innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt pressen.

Han begynte pressekonferansen med å forklare hvorfor politiet var til stede på Festplassen:

– Politiets oppgave var å sikre ytringsfrihet og at ingen kom til skade, sa Skeie.

Videre sa innsatslederen at det hadde vært god dialog i forkant av demonstrasjonen med «de partene vi kjente til».

– En gruppe ungdommer valgte å forsere gjerdet og en ble skadet, sa Skeie.

Midt under Lars Thorsens tale klarte en motdemonstrant å ta seg over sperringen.

Han løp bort til Sian-lederen og slo gjentatte ganger. Demningen brast og flere titalls demonstranter tok seg til Sians stand. Dermed var kaoset løs.

Tilstanden til den skadede er ikke kjent, sa innsatslederen. Han opplyste videre at totalt 15 personer er innbrakt, alle anmeldte for ordensforstyrrelse.

Han vil ikke kommentere om politiet kunne gjort noe annerledes, men sa at politiet valgte en passiv tilnærming ved å trekke seg tilbake til politihuset.

– Det ble brukt tåregass og pepperspray, opplyste Skeie.

– Ble det gitt ordre om bruken av dette?

– Det politiet har foretatt seg, var koordinert.