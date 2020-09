Brudd i forhandlingene for elektrikerne

Forhandlingene mellom EL og IT-forbundet og Nelfo for 13.000 elektrikere over hele landet brøt sammen torsdag kveld. Nå går de videre til Riksmeklingsmannen.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet sier det ble umulig å forhandle videre med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om årets oppgjør for 13.000 elektrikere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har klart å etablere noe enighet, men når Nelfo i ettermiddag framsatte det som må tolkes som et ultimatum, ble det umulig for oss å fortsette, sier leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

– Vi startet forhandlingene med godt mot og fikk avklart mange spørsmål, men dessverre klarte vi ikke å bli enige om alt. Avstanden var for stor, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Det er ennå ikke klart når meklingen starter.