Politiet bruker sjelden våpen

Norsk politi hadde i underkant av 10.000 bevæpnede oppdrag i 2019, men brukte skytevåpen i kun 13 av dem.

Politiet tar sjeldent i bruk våpen, ifølge Politidirektoratet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

I 85 saker ble det truet med faktisk bruk av våpen, opplyser Politidirektoratet.

– Statistikken for de siste ti årene viser at norsk politi er svært tilbakeholdne med faktisk våpenbruk, selv om politiet bevæpner seg mange ganger i løpet av et år, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Politiet i Norge bærer til vanlig ikke våpen, men har de lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg ved nødssituasjoner.

I løpet av 2019 ble fem personer skadd og én person døde i forbindelse med at politiet brukte våpen.