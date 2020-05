Melby: Lite sannsynlig at skolene blir stengt igjen

Om koronavirusepidemien blusser opp igjen, er det veldig lite sannsynlig med en ny nasjonal nedstengning av skolene, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at både skolene og myndighetene nå er bedre forberedt, med veiledere og modeller for hvordan skole og barnehage kan holdes i gang i et samfunn med smitte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– En stengning av skolene over hele landet virker veldig lite sannsynlig, sier hun til NTB.

Melby peker på at både skolene og myndighetene nå er bedre forberedt, med veiledere og modeller for hvordan skole og barnehage kan holdes i gang i et samfunn med smitte.

– Hadde vi hatt en veileder klar 12. mars som alle var bevisst på, er det godt mulig at vi kunne holdt det gående lenger, men det hadde vi ikke, sier Melby.

Smitteverneffekten av stengte skoler ser også ut til å være mindre enn antatt, og Holden-utvalget, som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av koronatiltakene, anslår at kostnaden ved skole- og barnehagestengningen var 6,7 milliarder kroner i måneden.

Helsedirektoratet: Usannsynlig

Mens Folkehelseinstituttet ikke anbefalte skolestengning, anbefalte Helsedirektoratet regjeringen å stenge både barnehagene og skolene 12. mars. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at det ikke er sannsynlig at tiltaket er noe de vil anbefale på nytt.

– Det må naturligvis vurderes hvor alvorlig situasjonen er, og jeg vil ikke utelukke at vi kan anbefale det igjen, men det er usannsynlig og vil ikke være blant de første tiltakene vi vil iverksette om vi får en ny oppblussing, sier han.

Veldig mange land valgte å stenge barnehager og skoler, men smitteverneffekten har kanskje ikke vært like stor som man trodde, ifølge Guldvog.

– Vi har mer kunnskap i dag om at effekten kanskje ikke er like stor som vi fryktet i midten av mars, sier han.

Forventer full åpningstid neste uke

Onsdag ettermiddag varslet kunnskapsministeren en ny smittevernveileder for skoler og barnehager. Veilederen er utformet som et trafikklys, og fra mandag er det «gult lys» i norske skoler og barnehager. Gult lys betyr at driften kan gjenopptas omtrent som normalt, med normale gruppe- og klassestørrelser.

Mange skoler og barnehager har hatt et redusert tilbud etter at de åpnet i slutten av april. Ifølge Holden-utvalget har de reduserte åpningstidene kostet samfunnet 1,3 milliarder kroner i måneden. Men i løpet av neste uke forventer kunnskapsministeren vanlige åpningstider og et fullverdig tilbud.

– Skal man redusere tilbudet til barn, må man ha en god begrunnelse for det. Har man ikke plass til alle, så er det en begrunnelse, men når man nå kan gå tilbake til sine vanlige klasser, er det vanskelig å se en god begrunnelse for at man ikke kan gi et fullverdig tilbud, sier Melby.

– Så tror jeg vi må tåle at det for noen skoler og barnehager tar noen dager å omstille seg igjen, legger hun til.