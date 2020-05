Enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning, har Stortinget vedtatt

Et stortingsflertall på 89 mot 80 representanter stemte for å tilby assistert befruktning til enslige.

NTB

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

KrF, med støtte fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, har argumentert for at det innebærer en sårbar situasjon for barn som vokser opp med bare én forelder.

Men tilhengerne har vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikker i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endret seg på dette området.