Førerprøven ikke unntatt i nye fraværsregler for føreropplæring

– Det er gledelig at regjeringen nå gjør at deler av trafikkopplæringen blir dokumentert fravær, men vi er skuffet over at departementet ikke har hørt på oss og kniper inn på enkelte områder. Dette handler om trafikksikkerhet og det handler om å følge fastlagte læreplaner. For oss er det for eksempel uforståelig at den praktiske førerprøven ikke kvalifiserer til dokumentert fravær, sier administrerende direktør Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

I de nye reglene som innføres 1. august i år blir det gitt dokumentert fravær for fire timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane i tillegg til fem timer praktisk øving i landeveiskjøring. Dokumentert fravær får man også for fire timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. I tillegg åpnes det for at også reisevei skal gjelde som en del av det dokumenterte fraværet.

– Endringen som nå gjøres er i tråd med høringsforslaget, men fortsatt er det slik at elever må regne med å bruke fritimer, ferie og andre tidspunkt utenom skoletid til trafikkopplæring, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Abusdal sier ATL kommer til å fortsette arbeidet inn mot evalueringen av ordningen som skal gjennomføres i 2020.

– Det er gledelig at Sanner åpner opp for å innlemme praktisk førerprøve som dokumentert fravær senere, men dette burde vært på plass i forslaget som nå er vedtatt, sier han.