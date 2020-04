Mange får strålende vær og sol den kommende uken

Temperaturen kan nærme seg 20 grader flere steder i Sør-Norge.

Den som har hjemmekontor i disse dager, gjør lurt i å planlegge for lunsj utendørs de neste dagene. Foto: Stein Bjørge

Lukten av solkrem og naboens grill, lyden av trampolinehopp og sparkesykler. Det er utsiktene den kommende uken for den som bor på Sørlandet, Østlandet eller Vestlandet.

– Et høytrykk ser ut til å legge seg over den sørlige delen av landet. Høytrykkssenteret som nå ligger litt utenfor Vestlandet, vil trekke østover og blir liggende godt plassert over Sør-Norge store deler av uken. Det fører til at det blir ganske så fine temperaturer, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt forventer lettskyet, pent vær, rolige vindforhold og gode værdager i sør, iallfall til over midten av uken.

Mange benyttet søndagen til en etterlengtet tur på fjellet. I Hunnedalen var det tett i tett med biler på parkeringsplassene. Foto: Jarle Aasland

Lam koser seg i solen ved Bråsteinvatnet. Foto: Jarle Aasland

En forsmak på sommer i vest

I Rogaland er det meldt sol fra skyfri himmel og lite vind de neste dagene. Tirsdag kan det bli opp mot 17 grader i Stavanger og Sandnes. I Indre Ryfylke kan det bli enda noen grader varmere. En liten forsmak på sommeren der altså.

Andre steder i Sør-Norge kan temperaturen snike seg opp mot 20 grader.

– Det vil si at det kan komme opp i 20 varmegrader enkelte steder – det vi kaller en nordisk sommerdag. Jeg skal ikke love at det skjer, men muligheten er til stede både i indre strøk av Vestland fylke – mest i gamle Hordaland, kanskje – og også i indre strøk her på Østlandet er det en liten mulighet for at vi kan komme opp i 20 grader. 18 grader blir det nok iallfall flere steder, oppsummerer meteorologen.

På Østlandet har mange kjent på godværet de siste dagene, som her på Bygdøy. Nå trekker høytrykket østover og kan gi høyere temperaturer. Foto: Stein Bjørge

Sommeren kommer ikke til alle

I Trøndelag, der det har vært skyet vær, er det ventet at været letter.

– Det ser ut til at det stort sett pent vær også i Trøndelag. Men det er nok litt mer usikkert for den nordligste delen av landet. Men det er håp for en del sol i Helgeland, sier Haga.

I Troms, Finnmark og den nordligste delen av Nordland er det lite sommerlig å melde. Der blir det etter alt å dømme gråvær.

– Det er gjerne slik når en har høytrykk over den sørlige delen av landet, så blir det en vestlig værtype i nord. Det ser ut til at værskillet vil gå et sted rundt Helgeland, sier Haga.

Kjøligere mot neste helg

Nord-Norge har hatt snøvær i lang tid. Noe av snøen i lavlandet kan nok smelte med varmegrader den kommende uken, men mot neste helg kan det igjen bli påfyll av snø.

– Vinteren er nok ikke over i de nordligste delene av landet, kommenterer meteorologen.

Det beste været i sør er ventet frem til litt over midten av kommende uke. Deretter skrur våren seg tilbake til vanligere forhold igjen. Likevel er det grunn til å glede seg over langtidsvarselet også - selv om vi nok må hente fram boblejakken igjen.

I Rogaland skal det ifølge meteorologene være oppholdsvær til etter neste helg. Vinden skal også holde seg borte i lange perioder.