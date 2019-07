Kjartan Bjelland

I 2005 startet kunstfotograf Fin Serck-Hanssen arbeidet med å følge hiv-positive pasienter i behandling på Sørlandet sykehus. Dette resulterte i 2015 i boka «Våre stemmer, hiv: 30 år i Norge», en samling portretter og historier fra hiv-positive og andre personer med ulik tilknytning til hiv-problematikken.

Les mer om bakgrunnen for saken og menneskene bak boka «Våre stemmer, hiv: 30 år i Norge» her.

– De sa jeg hadde et halvt år igjen å leve

Da Kjell Stub Hougner ble hiv-smittet i 1983, opplevde han at mange rundt ham forsvant. Venner og familie lukket døra, og til og med av legene på sykehuset fikk han inntrykk av at «nå var det hele over». Men Kjell har blitt 65 år, og selv om kroppen har fått rundjuling gang på gang, ser han fortsatt skammelig sprek ut for alderen.

– Nå begynner jeg jo å bli gammel og sliten. Men det er både på grunn av det livet jeg har levd, og at jeg i tillegg har vært hiv-smittet i 36 år.

Overlevd mot alle odds

I barndommen opplevde Kjell rusmisbruk og vold. Han tilbrakte mesteparten av barne- og ungdomstida på forskjellige barnehjem, der han hadde mange traumatiske opplevelser på 50- og 60-tallet. Men historien om Kjell er også en historie om en mann som har overlevd mot alle odds, på tross av at livet gang på gang har gitt ham grisebank.

Narkotika

Sent i tenårene, midt i hippietida, prøvde Kjell narkotika for første gang. Han bodde i kollektiv i Oslo, og ble etter hvert del av et miljø som pleide å møtes i Slottsparken. Der røykte de fredspipe, men etter hvert ble det også hardere stoffer.

Kjell ble gift, og de fikk sitt første barn i 1978. Kjell fortsatte å ruse seg. Etter å ha blitt foreldre valgte familien å flytte fra Oslo til en sørlandsby for å komme vekk fra rusmiljøet og ta tak i Kjells misbruk. De ønsket å bli en familie, og Kjell forstod at han ikke kunne fortsette å ruse seg når de hadde ansvaret for et barn.

Sprekken som endret alt

Men det gikk ikke så bra, Kjell havnet i krangler og trøbbel, og snart flyttet paret tilbake til Oslo. Der fikk de hjelp med datteren av svigermor, og Kjell slet fortsatt med et stort rusmisbruk i perioder. Han la seg inn på rehabilitering, og begynte etter hvert i jobb som snekker for Oslo kommune. Han hadde holdt seg rusfri i flere måneder da han gikk på en skjebnesvanger sprekk vinteren 1983.

– Legen som ga meg hiv-diagnosen, bare sendte meg ut igjen med et tomt blikk, ga beskjed om at jeg hadde et halvt år igjen å leve og at jeg kom til å dø en forferdelig død. Faktisk var det hele tre overleger som ga meg den samme beskjeden.

Delte sprøyte

Kjell hadde for første gang i sitt liv delt sprøyte med en annen, en prostituert kvinne. Sprøyta var full av blod da han satte heroinen. På det tidspunktet visste Kjell ingenting om hiv. Det gjorde heller ikke resten av Norge.

En måned etter å ha brukt den infiserte sprøyten, ble Kjell veldig dårlig og fant kuler i armhulen. Legen trodde først det var kreft, men da prøvesvarene kom, ble han innkalt til sykehuset igjen. Han ble møtt av leger i fullt verneutstyr, og sykepleiere som nektet å komme i nærheten av ham.

– Ikke faen om dette skal ødelegge meg, tenkte jeg. Jeg bestemte meg tidlig for ikke å dø.

Han møtte mange med samme skjebne som ga opp. Kjell føler seg heldig fordi han hadde en kone som valgte å stå ved hans side når det røynet på som verst. Paret fikk etter hvert to barn til, og Kjell klarte å være rusfri i ett år. Da bestemte de seg for å flytte til Kristiansand for å få en frisk start. I Kristiansand kjente ingen deres historie, og de ønsket å leve så normalt som mulig.

Ble skilt

Barna gikk på skole, ble med i idrettsklubber. Familien hadde det greit, helt til Kjell igjen ble syk og trengte hjelp. En lege sendte i den forbindelse et brev til helsevesenet, hvor han fortalte hele Kjells historie og om hiv-diagnosen. Historien nådde til slutt sønnens skole.

– Da startet stigmatiseringen av hele familien, og vi ble nødt til å flytte. Etter hvert klarte ikke kona mer, noe jeg godt kan forstå. Vi ble skilt, men jeg har heldigvis alltid hatt veldig god kontakt med barna.

Han kjenner på bitterhet overfor legen som fortalte, men har tilgitt dem som frøs familien ut fordi de ikke visste bedre, og dermed lot sine fordommer gå utover uskyldige barn.

Rusfri

Etter skilsmissen ville Kjell bort. Livet var tomt. I København møtte han en dame han beskriver som «en person som var villig til å gå med meg den veien jeg trengte for å komme meg ut i frihet». Hun er fremdeles Kjells «kjæreste» i dag.

Han dro til Norge igjen da det første barnebarnet meldte sin ankomst. Nå ville han for alvor bli rusfri.

Under bestefarbesøket i Norge fikk han metadonbehandling. Nå er han av metadon, og veldig glad for det. Kjell har engasjert seg sterkt i brukerrådet for hiv-positive ved Sørlandet sykehus og har vært med å holde foredrag om hiv over hele landet.

– Det er ikke så verst, livet. Med tanke på hvordan ting har vært, sier Kjell i dag.

Han mener det er viktig at samfunnet skjønner hva hiv egentlig er.

– Mye av stigmaet som fortsatt eksisterer i 2019 bunner i mangel på opplysning om hvordan hiv faktisk fungerer i dag og hvor langt vi har kommet, sier 65-åringen.

– Jeg er en helt vanlig dame

– Jeg er ganske lei av å måtte forklare at jeg verken er narkoman, prostituert eller har hatt et helt vanvittig sexliv. Men det er ofte det folk forventer når jeg sier jeg er hiv-positiv.

Toril Martinussen er 65 år. I 21 av dem har hun levd med en hiv-diagnose hun ble påført av en tidligere kjæreste i 1998.

Sviket

Kjæresten hadde hatt ubeskyttet sex under et utenlandsopphold, men hevdet overfor Toril at han var frisk. Det viste seg å ikke stemme.

– Det ble slutt mellom oss før jeg visste at jeg var smittet. Jeg hadde fått meg ny kjæreste og hadde vært sammen med ham i to år da min eks-kjæreste kom til meg og sa at han var hiv-positiv.

Anmeldte eksen

– Det endte med at både jeg og hans nye samboer anmeldte ham for drapsforsøk.

Saken ble henlagt.

Å få hiv-diagnosen gikk hardt inn på Toril psykisk. Hun reagerte med å «gå på fylla i to år», forteller hun. Heldigvis hadde hun ikke smittet sin nye kjæreste, på tross av at de hadde hatt ubeskyttet sex i to år.

– Det sier jo litt om hvor mye som skal til for at en kvinne skal kunne smitte en mann med hiv, selv uten å gå på medisiner.

Toril var klar over at det fantes gode medisiner mot hiv da hun fikk diagnosen. Men i hele sitt liv hadde hun vært sterk motstander av alle medisiner, og tok helst ikke en paracet en gang.

– Å skulle begynne å ta noe jeg visste jeg måtte bruke resten av livet, og som kunne ha mange bivirkninger, det skremte meg.

16 år uten medisiner

Toril tok derfor ikke hiv-medisiner de første 16 årene etter at hun fikk vite at hun hadde viruset. Hun hadde hørt mange historier om stygge bivirkninger, og valgte heller å bruke naturmedisiner som hun mener har hjulpet henne til å holde immunforsvaret oppe.

– Det holdt ganske lenge, men immunforsvaret ble gradvis dårligere. Så for cirka fem år siden måtte jeg begynne med hiv-medisiner. Samtidig fikk jeg konstatert kols og osteoporose, så nå må jeg ta medisiner for alle de tre tingene.

Hun liker det ikke, sier hun, men ser at det er nødvendig.

– Jeg er opptatt av å få fram at jeg har levd greit med hiv, på tross av at viruset selvfølgelig har gjort meg sliten til tider. Men jeg valgte selv å ikke ta medisinene fra starten av.

Et helt normalt liv

Toril har hatt den samme kjæresten hele tiden, og sier hun i dag lever et helt normalt liv. Men hun har likevel opplevd å få reaksjoner som «Å! Jeg visste ikke at du hadde vært narkoman?» når hun forteller at hun er hiv-positiv.

– Og da må jeg jo forklare, og forklare... og forklare. Med en gang temaet kommer opp, virker det som det er det eneste folk er opptatt av ved meg.

Møtte seg selv i døra

Toril sluttet å «gå på fylla» etter hvert, og valgte heller å oppsøke Aksept, Kirkens bymisjons tilbud for alle som blir berørt av hiv. Der kom hun i samtalegrupper med en rekke andre kvinner i samme situasjon.

Stigmaet som fortsatt eksisterer, mener hun i dag går hardest utover psyken til dem som får diagnosen.

For Toril har det derfor vært viktig å engasjere seg. Den tidligere NRK-journalisten var blant annet med på å etablere «Nye Pluss», hiv-positives landsforening, og hun sitter i dag i Brukerrådet for hiv-postive ved Sørlandet sykehus.

Dette gjør hun fordi hun selv har opplevd hvor viktig det var å møte andre i samme situasjon. At det skal bli greit å snakke om, og at man skal kunne få svar på alle de spørsmålene som dukker opp når man får diagnosen.

Må kunne spørre om sex

Toril mener det fortsatt må jobbes med å øke kunnskapen om hiv i helsevesenet. Hun opplever stadig å møte hiv-positive som lever i hemmelighet med sin diagnose, og ikke tør å spørre for eksempel fastlegen sin om noe fordi de frykter reaksjonen.

– Det er snakk om helt konkrete ting det er så viktig at man får svar på, ikke minst i forhold til seksualitet og smitte. Det nytter ikke å bli møtt av en helsearbeider som blir pinlig berørt om du spør om noe. For en hiv-smittet er det helt avgjørende å få klare svar, og da må den som får spørsmålet vite svaret, sier Toril.

Brukerstyrt behandling

Selv mener hun sykehuset i Kristiansand er langt framme i forhold til behandling av hiv-smittede. Sykehuset har i dag en egen hiv-koordinator, et eget brukerråd, tilbud om lærings- og mestringskurs for hiv-positive og et ukentlig drop-in-tilbud for alle som ønsker å teste seg for hiv eller andre seksuelt overførbare infeksjoner.

– Vi ser at modellen fra sykehuset her gir ringvirkninger i resten av landet, og også blant andre grupper kronisk syke som tradisjonelt har vært utsatt for mye stigma, for eksempel ME. Drømmen min er at alle som får en kronisk sykdom skal få den behandlingen de føler de trenger. Og da mener jeg at brukererfaring fra mennesker som har levd lenge med en sykdom, er gull verd. Det bør være en naturlig del av behandlingstilbudet, sier Toril.

– Jeg valgte å være åpen fra dag én

– Jeg fikk hiv-diagnosen i «nyttårsgave» 5. januar 2012, sier Glenn med en god dose galgenhumor.

Han jobbet da som bartender i Kristiansand, var et velkjent ansikt i byen og levde noe han selv betegner som et ganske utsvevende liv i forhold til seksuelle forbindelser med mange forskjellige kvinner.

Spurte om han kom til å dø

Da Glenn kom på sykehuset i Kristiansand i starten av januar 2012, var han svært syk. Han hadde måttet slutte å jobbe, og hadde gått i mange måneder med noe han betegner som kraftige influensasymptomer.

– Jeg var langt nede. Jeg hadde vært veldig dårlig hele høsten, og da jeg kom på sykehuset fikk jeg vite at jeg allerede hadde langt fremskreden aids (ervervet immunsviktsyndrom).

– Jeg har gjort mye dumt

Å få hiv-diagnosen var et sjokk. Glenn husker at han spurte legen om han kom til å dø. I dag synes han ikke det er så rart at nettopp han fikk hiv, med tanke på det livet han hadde levd.

– Jeg har gjort mye dumt, men jeg har i det minste alltid vært dønn ærlig om det. Det bestemte jeg meg også for å være i forhold til hiv-diagnosen. Jeg har vært åpen om den til alle jeg kjenner fra dag én.

Stort sett har han opplevd at åpenheten hans blir veldig godt mottatt, både av arbeidsgivere, venner og familie. Mange vil gjerne snakke med ham om sykdommen, forteller han.

Han er veldig opptatt av at andre som blir smittet skal ha noen å snakke med. Selv har han opplevd hiv-sykdommen som så godt som smertefri etter at han begynte på medisiner. Men psykisk har den vært en påkjenning.

Var suicidal

Da Glenn hadde startet behandlingen i 2012, ble baren han hadde jobbet på lagt ned, og Glenn fikk ingen rett på verken sykepenger eller dagpenger. Sykdommen, arbeidsledigheten, alt i sammen, førte han inn i noe han betegner som en livskrise.

Livet ble så vanskelig at den tidligere utadvendte bartenderen på et tidspunkt bare ønsket å avslutte det. Glenn ble innlagt på psykiatrisk avdeling med kraftig depresjon.

I jobb igjen

Men etter hvert kom han i samtaleterapi hos en psykolog, og behandlingen fungerte bra. Livet ble sakte men sikkert litt lysere, og halvannet år etter at han fikk hiv-diagnosen fikk han jobb igjen i restaurantbransjen. Han valgte å fortelle arbeidsgiveren at han hadde hiv, og ble møtt med stor forståelse og ingen fordommer. På den annen side har Glenn også opplevd å bli invitert på fest og bedt om å «ta med seg eget glass». Sånne ting er vondt å oppleve, sier han.

En sykdom homofile fikk?

Glenn ønsker å endre på den uvitenheten som fins rundt hvordan hiv smitter. Derfor har han engasjert seg mye i prosjektet «Brukerstyring for behandling av hiv-positive» som ble startet på Sørlandet sykehus i 2011, og i prosjektet «Test deg».

Viktig å la seg teste

Glenn vokter seg vel for å rette moralske pekefingre, men mener det er viktig at ungdom i dag er opplyst om risiko for smitte og ikke minst at de tester seg.

– Mange lar være å teste seg fordi de er redde for svaret. Det blir feil. Hiv er i dag en sykdom som man kan leve helt normalt med så lenge det blir oppdaget og man får medisiner. Det er ingen opplysningsplikt i forhold til hiv, men jeg har valgt å være åpen om det. Jeg liker å bare «få det unna» med en gang når jeg møter nye mennesker. Så kan de selv velge hvordan de vil forholde seg til det.

Kan ikke smitte partner

I dag er Glenn forlovet. Han kan ikke smitte sin partner med hiv seksuelt, men han fortalte også henne om diagnosen med en gang. I dag finnes det medisiner som både den hiv-smittede og partneren kan ta som gjør smitterisikoen ved ubeskyttet sex lik null.

For Glenn har åpenhet rundt diagnosen vært viktig, og det å snakke med andre i samme situasjon. Han ønsker å fjerne skammen rundt det å få en hiv-diagnose.

– Hvorfor det fortsatt er mye stigma rundt hiv er litt underlig for meg. For absolutt alle har et sexliv og alle kan være uheldige. Det kan skje hvem som helst, helt uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Derfor mener jeg at hiv egentlig ikke er noe å skamme seg over.

Fra dødsdom til et normalt liv

– Så lenge man er vellykket behandlet for hiv i dag, så er man ikke smittsom for andre seksuelt. I løpet av årene fra 1981 til i dag har vi kommet svært langt i å kunne diagnostisere og behandle, og for de som har tilgang til medisiner, er ikke hiv lenger synonymt med død, sier seksjonsoverlege ved Universitetssykehuset i Tromsø, Vegard Skogen.

Gjennombruddet

På midten av 1990-tallet kom den revolusjonerende «trippelbehandlingen» for hiv-positive til Norge. Man begynte å bruke tre ulike medisiner for å stoppe hiv-viruset. Dette førte til at den smittede ikke utviklet aids (ervervet immunsvikt-syndrom), som ofte også førte med seg alvorlige infeksjonssykdommer som for eksempel atypisk lungebetennelse eller tuberkolose.

Med trippelbehandlingen gikk hiv fra å være dødelig til å bli en kronisk sykdom man kunne leve greit med så lenge man tok de rette medisinene resten av livet, forklarer Skogen.

Fra hysteri på 80-tallet...

Som forklaring på hysteriet som oppstod rundt hiv på 1980-tallet, og hvorfor mennesker som fikk diagnosen opplevde å bli frosset ut og nærmest behandlet som spedalske av samfunnet, sier legen:

– Det fantes ikke behandling mot hiv på 80-tallet, noe som gjorde at dette i utgangspunktet var en dødelig sykdom. Mangel på kunnskap og redsel for å bli smittet gjorde nok også at mange hiv-positive følte seg alene og isolert.

... til et normalt liv

Hiv i seg selv gir få symptomer, sier han. Symptomene kommer som et resultat av et svekket immunforsvar, noe som gjør en særlig sårbar med tanke på infeksjoner og kreft. Med dagens behandling holdes hiv-viruset i sjakk, og immunforsvaret kan fungere som normalt.

– Alle kan få hiv

Når hiv-positive fortsatt opplever stigmatisering og diskriminering, tror Skogen dette utelukkende skyldes mangel på kunnskap i befolkningen. Men at ting har blitt mye bedre som følge av at riktig informasjon har nådd ut til flere i løpet av de 30 siste årene, er han ikke i tvil om.

– Alle kan få hiv. Det har aldri vært sånn at det bare har vært rusmisbrukere og menn som har sex med menn som har fått dette. Det kan ramme alle som har et sexliv.

Blitt bedre

Han gir honnør til alle dem som velger å være åpne med sin hiv-diagnose.

– De er viktige bidrag til normaliseringen. Blant hiv-positive er det fortsatt en redsel for å stå fram, men jeg tror at det er blitt bedre med årene. Langt flere som velger å fortelle om sin sykdom nå opplever dette som uproblematisk, sier Skogen.

Han mener det som er viktig å fokusere på framover, er at folk tester seg, slik at viruset oppdages så tidlig som mulig.

– Tidlig behandling er viktig for den hiv-positives egen helse i tillegg til at behandling forebygger videre smitte, som er viktig i et folkehelseperspektiv.