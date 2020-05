Forsvarer tror siktet mann i Hagen-saken løslates lørdag

Den siktede mannen i Hagen-saken blir ikke framstilt for varetektsfengsling lørdag. Forsvareren, advokat Dag Svensson, tror mannen i 30-årene blir løslatt.

Advokat Dag Svensson er forsvarer til 30-åringen som er pågrepet i Hagen saken, her ved politistasjonen på Lillestrøm. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fredag ettermiddag kjørte Svein Holden og hans klient Tom Hagen ut fra Oslo fengsel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Loven sier at siktede som er satt i arrest, snarest og senest den tredje dagen skal fremstilles for retten med begjæring om varetektsfengsling. Det er den tredje dagen i dag.

Det svarer Svensson til Aftenposten på spørsmål om han tror klienten, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, blir løslatt lørdag.

Forsvareren har allerede opplyst i en SMS til NTB at det ikke blir fengslingsmøte, men et avhør.

Forsvareren opplyser at avhøret etter planen vil skje klokken 12 lørdag ettermiddag.

Den siktede mannen ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld. Mannen nekter straffskyld, har hans forsvarer opplyst til NTB. Forsvareren har også bekreftet at hans klient har en form for relasjon til Tom Hagen, som også er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

På et nettforum som VG har sporet opp, tar den siktede mannen opp temaet usporbar kryptovaluta og setter det i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.