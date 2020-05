Siktet mann i Hagen-saken framstilles trolig for varetekt lørdag

Mannen i 30-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, blir trolig framstilt for varetektsfengsling lørdag.

Advokat Dag Svensson er forsvarer til 30-åringen som er pågrepet i Hagen saken, her ved politistasjonen på Lillestrøm. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fredag ettermiddag kjørte Svein Holden og hans klient Tom Hagen ut fra Oslo fengsel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han ble pågrepet sent torsdag kveld i Oslo.

Hovedregelen er at en person kan sitte i arrest i maksimalt 48 timer etter at vedkommende er pågrepet. Dermed vil et eventuelt fengslingsmøte trolig holdes på lørdag dersom han blir begjært fengslet.

Mannen nekter straffskyld, har hans forsvarer opplyst til NTB.

På et nettforum som VG har sporet opp, tar den siktede mannen opp temaet usporbar kryptovaluta og setter det i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping. I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Drapssiktede Tom Hagen ble fredag ettermiddag løslatt etter litt over en uke i varetekt i Oslo fengsel.

– Han var veldig glad og gledet seg til å komme tilbake til familien sin, sa hans forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet har opprettholdt siktelsen om drap eller medvirkning til drap på Hagens kone. Høyesterett forkastet fredag anken fra etterforskerne hvor de var uenige i lagmannsrettens konklusjon om at bevisene ikke er gode nok til å holde Hagen i varetekt.