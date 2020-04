Bortimot ni av ti planlegger norgesferie i år

86 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de antar at årets ferie blir lagt til Norge.

De aller fleste kommer til å legge sommerferien til Norge i år. Her fra Bryggen i Bergen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Bare 3 prosent sier at de ikke har planer om norgesferie, mens 10 prosent svarer at de ikke vet hvor de skal feriere, viser undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Det spiller liten rolle om du er ung eller gammel, rik eller fattig – i år satser nordmenn flest uansett på Norge som sommerferiested, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Uansett om man er singel, er i et parforhold eller er en familie så er sommerferieplanene temmelig like. Det samme gjelder om man bor i Nord-Norge eller i hovedstaden – konklusjonen er at nærmere ni av ti uansett antar at det blir norgesferie.