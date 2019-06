Avinor ber flyreisende i sommer beregne god tid

Drøyt 5,5 millioner mennesker skal reise til og fra Oslo lufthavn i juni og juli. Fredag 7. juni og fredag 14. juni er sommerens to største reisedager.

– Den store sommerferieutfarten starter tidligere enn folk forventer og allerede fredag 7. juni får vi den travleste dagen så langt i 2019. Derfor anbefaler vi folk å beregne litt ekstra tid slik at man unngår stress og kan starte ferien på flyplassen, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo lufthavn.

Gjennom hele juni og i starten av juli er det ventet høye passasjertall, men flyplassen er godt forberedt på innrykket fra ferieklare nordmenn.

Dersom du skal reise til eller kommer fra land utenfor Schengen-området, må du gjennom grensekontrollen og dermed ha med deg pass. På store utreisedager kan det bli noe kø.

– Politiets grensekontroll bemannes ut ifra forventende trafikktall, men noe kø kan det bli på store utreisedager. Derfor anbefaler vi folk å beregne litt ekstra tid også her, sier Andersen.

Flytog gjennom natten

Fra og med 22. juni til og med 9. august setter Flytoget opp åtte ekstra avganger – og kjører derfor i praksis hele natten.

– Vi vet at mange av kundene våre flyr på litt andre tidspunkter nå på sommeren, og at flere avganger på natten har vært et ønske fra flere. Det er derfor veldig gøy at vi får til dette i år og vi håper og tror at tilbudet blir godt mottatt, sier administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget.

Vanligvis går siste avgang med Flytoget fra Oslo Lufthavn klokka 50 minutter over midnatt og første 5.30, men i sommer settes følgende avganger opp fra flyplassen: 1.10, 1.30, 2.10, 2.40 (Buss fra Oslo S til alle øvrige stasjoner, foruten Nationaltheatret), 4.50 og 5.10 (Flytog til alle stasjoner).

Vanligvis går første Flytog fra Oslo S til Oslo Lufthavn 4.40, men i sommer blir det også avganger klokken 4 og 4.20.

Asfaltarbeider på rullebanen

Det er behov for å skifte ut asfalten på østre rullebane og i perioden fra 28. juni til 11. august må derfor rullebanen stenges.

Avinor og flyselskapene har i samråd med Luftfartstilsynet, kommet fram til en løsning hvor en av taksebanene bygges om til rullebane.

– Den midlertidige rullebanen skal bare benyttes til avganger med enkelte flytyper og bare av selskapene Norwegian, SAS og Widerøe. Løsningen sikrer at flytrafikken kan gå tilnærmet som normalt på Oslo lufthavn i sommer, forklarer Andersen.

Asfaltarbeidene er planlagt ferdig rundt 1. september.