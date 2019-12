Fireåringen fra Tromsø døde på Rikshospitalet

– Hun har vært kritisk syk og har vært under høyintensiv behandling siden mandag. Politiet vil begjære obduksjon. Pårørende er informert, opplyser politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt fredag morgen.

Lund sier til NTB at tilstanden fortsatt er kritisk for den siste og tredje av de tre søstrene. Den halvannet år gamle jenta er under høyintensiv behandling på Rikshospitalet.

Moren til de tre barna og den eldste av de tre søstrene, ble erklært døde på sykehus i Tromsø mandag kveld etter at de fire ble funnet livløse i sjøen åtte til ti meter fra land ved Tromsøya mandag ettermiddag.

Utvider siktelsen

– Det er naturlig at siktelsen blir utvidet med dødsfølgen også for fireåringen. Det er ikke snakk om flere siktelsespunkter, men at moren også siktes for dødsfølgen for to barn og forsøk på drap på et tredje, sier politiadvokaten.

Lund sier at politiet ikke har noe nytt å melde utover det som kom fram på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Heller ikke om foranledningen eller et mulig motiv for drukningshendelsen som nå har krevd tre liv, moren i 20-årene og de to søstrene på halvannet og sju år.

Torsdag informerte politiet om at det ikke er funnet sikre tegn til vold på sjuåringen.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av drukning og alvorlig nedkjøling. Det er ikke påvist sikre tegn til vold, men det er merker på kroppen etter hjerte- og lungeredning i fjæra. Dødstidspunktet er videre tema i etterforskningen. Moren blir obdusert fredag, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen på pressekonferansen på politihuset i Tromsø.

30 vitneavhør

Politiet hadde inntil torsdag gjennomført 30 vitneavhør og arbeider videre med det.

– Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien og de som er en del av nettverket deres. I dag sluttfører vi rundspørringen i området. Vi driver også med gjennomgang av elektroniske spor og beslag, sa politistasjonssjefen.

På pressekonferansen forklarte Lund hvorfor påtalemyndigheten har siktet en avdød person.

– Det har sammenheng med at når man gjennomfører tvangsmidler overfor en mistenkt, innebærer det automatisk at vedkommende får status som siktet. Det er viktig at en avdød person har rettigheter, og en siktelse vil gi utvidede rettigheter, blant annet en forsvarer som kan ivareta interessen med tanke på ettermæle, sa politiadvokaten.