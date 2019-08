Hans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt

«Sent onsdag kveld kom plutselig skatteoppgjøret mitt. Var ganske sikker på at jeg hadde innbetalt for mye i 2018. Ble likevel sjokkert over å få igjen 360.265 kroner. Jeg skulle visst bare betale rundt 600.000 i skatt for 2018, selv om jeg hadde innrapportert inntekter på nesten 1,5 millioner. Trodde først at det måtte være feil, men det var det ikke», skriver forfatteren på Facebook.

Urettferdig for andre

Han tilføyer at han synes det er urettferdig at han skal betale så «lite», men tanke på dem som tjener mindre.

«Følte så på at det blir for urettferdig når man ser hva jeg sitter igjen med, sammenlignet med situasjonen for folk med mye lavere inntekter. Fryktet siden for velferdsstatens fremtid hvis de rike venner seg til å bidra så lite til fellesskapet,» skriver Lahlum.

Lørdag sendte han derfor en beskjed til Skatteetaten om at han ønsker å betale 100.000 kroner ekstra. Han håper også andre vil gjøre det samme.

«Oppfordrer herved andre som har sjusifrede inntekter og får det stadig romsligere, om også å vise solidaritet med fellesskapet og medmennesker som trenger det mer.»

Ikke valgkamputspill

I tillegg til å være forfatter, er Lahlum SV-politiker. Til Oppland Arbeiderblad avkrefter han at utspillet kommer i forbindelse med valgkampen.

– Utspillet kommer fordi skatteoppgjøret kom nå. Jeg fikk sjokk da jeg så hvor mye jeg får igjen. Jeg sammenlignet med familie og venner, og det styrket min oppfatning om at folk som meg, som driver med næring, bidrar for lite til fellesskapet, sier han til OA.

Lahlum er også kjent som sjakkekspert.