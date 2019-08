Venstre vil forhandle videre om bompengeskissen

– Vi har foreløpig ingen enighet, men vi er innstilt på å fortsette samtalene. Vi sitter i regjeringen og diskuterer dette som vi diskuterer alle andre spørsmål, sa Elvestuen da han møtte pressen i vandrehallen på Stortinget søndag kveld.

Etter at Frp-leder Siv Jensen hadde fastslått at Frps landsstyre hadde sagt ja til bompengeskissen som var lagt fram, var hun imidlertid klar på at Frp ikke vil forhandle videre.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Det krever enighet fra alle partiene, og den enigheten har vi ikke, sa Elvestuen.

Forholder seg til Granavolden

Elvestuen, som også er klimaminister, gjentok at Venstres prioriteringer er å bedre kollektivtransporten og redusere utslippene.

Han understreket flere ganger at Venstre forholder seg til Granavolden-plattformen.

– Vi må gå videre og finne enighet med samme balanse og med offensiv klima- og miljøpolitikk som i Granavolden-plattformen, sa Elvestuen.

– Realistisk

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til NRK at hun er glad for at Frp har beveget seg siden det forrige landsstyremøtet.

– Det betyr at jeg tror vi har et utgangspunkt der vi kan finne en enighet, og det håper jeg vi klarer å få til, sier hun.

Grande avviser at det er kaos på borgerlig side.