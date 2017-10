Fredspris med en klar oppfordring til verdens atommakter

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. Men verdens befolkning ønsker ikke å bli forsvart av atomvåpen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde at årets fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Pådriver

ICAN har både mobilisert på grasrotnivå og jobbet for et internasjonalt lovforbud mot atomvåpen. Denne kombinasjonen ble trukket fram som viktig da NTB spurte Reiss-Andersen om Nobelkomiteen hadde vurdert å dele prisen med andre aktører som også engasjerer seg i anti-atomvåpenarbeidet.

Men da 122 av FNs medlemsland i juli i år sluttet seg til traktaten om forbud mot atomvåpen, sto de fem atommaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina på utsiden. Heller ikke Norge har undertegnet det folkerettslige forbudet mot atomvåpen.

En oppmuntring

Reiss-Andersen avviser at fredsprisen til ICAN er ment som noe spark til USAs president Donald Trump, eller noen som helst av landene som ikke har undertegnet FN-traktaten.

I hennes øyne er det ikke snakk om hvis – men et spørsmål om når – samtlige land slutter seg til et internasjonalt atomvåpenforbud.

– Prisen bør sees på som en oppmuntring til de landene som ennå ikke har sluttet seg til traktaten. Å stå utenfor kan bare være en midlertidig beslutning. Så er det opp til hvert enkelt land når de slutter seg til, sa Reiss-Andersen.

– Jeg kan ikke på noen som helst måte se at dette er en kontroversiell pris. Alle land deler jo dette målet, sa hun under pressekonferansen etter kunngjøringen.

– Klok beslutning

De første reaksjonene på årets fredspris var udelt positive.

– En klok tildeling i tråd med kjernen i Nobels testamente om å bidra til nedrustning, var Ap-leder Jonas Gahr Støres umiddelbare reaksjon.

– Vel fortjent, og på tide, slo Sveriges utenriksminister Margot Wallström fast.

– Godt å se. Vi deler en sterk ambisjon om å oppnå en verden som er fri for kjernefysiske våpen, skrev EUs utenrikssjef Federica Mogherini på Twitter.

Norsk politikk

Men prisen må også være en alvorlig utfordring for den norske regjeringen, mener SV. Partiet nominerte ICAN til fredsprisen i januar i år.

Partileder Audun Lysbakken hyller beslutningen, men kritiserer regjeringen for å ha satt Norge på «feil side» i de internasjonale forhandlingene om et atomvåpenforbud. SV vil allerede neste uke fremme et forslag i Stortinget om at Norge må starte prosessen med å slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.

Også Støre mener Norge har vært for passive, mens KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han håper prisen vil revitalisere arbeidet for nedrustning blant atommaktene.

Skrittvis avskaffelse

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i rundt 100 land. Organisasjonen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

Under kunngjøringen fredag viste komitéleder Reiss-Andersen til at enkelte stater nå moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og at det i tillegg er en reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, som for eksempel Nord-Korea.

Så er komiteen klar over at et forbud ikke vil avskaffe et eneste våpen.

– Årets pris er derfor også en oppfordring til disse landene om å innlede seriøse forhandlinger med sikte på en skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffelse av verdens nær 15.000 atomvåpen, sa Reiss-Andersen.