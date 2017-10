Fredsprisen griper inn i norsk atomdebatt

Ikke et spark på leggen, men en klar oppfordring til verdens atommakter og deres allierte. Slik oppsummerer Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hovedbudskapet ved tildelingen av årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Norge er blant de 50 landene som ikke har sluttet seg til atomvåpenforbudet i FN-regi. Den posisjonen deler vi med de fem atomvåpenmaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina.

Solberg holder fast

Fredsprisvinneren håper at prisen og oppmerksomheten får Norge til å bytte side:

– Disse våpnene er umoralske, umenneskelige og ulovlige. For en humanitær aktør som Norge er det ikke akseptabelt å true med slike våpen sier ICANs leder Beatrice Finn til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sender sine gratulasjoner til ICAN, men holder fast på at Norge ikke vil signere en FN-avtale som «svekker NATO». Veien til en atomvåpenfri verden går gjennom avtaler der atomvåpenmaktene deltar, lyder budskapet.

Stoltenberg: balansert

NATOs generalsekretær og tidligere norsk statsminister Jens Stoltenberg slår fast at forsvarsalliansen og ICAN deler målet om en verden fri for atomvåpen.

Men: FN-traktaten som forbyr dem, skulle han gjerne vært foruten. Vi risikerer nemlig at forbudet undergraver det som er oppnådd gjennom arbeidet med nedrustning, mener han.

– Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen. Ikke-spredningsavtalen, som alle NATO-allierte har undertegnet, forblir hjørnesteinen i den internasjonale innsatsen for å få til dette, sier Stoltenberg til NTB.

Konklusjonen er at så lenge atomvåpen finnes, så vil NATO forbli en atomvåpenallianse.

Forsiktig Støre

Like fullt vil SV allerede tirsdag fremme et forslag i Stortinget om at Norge starter en prosess på vei mot å signere FN-traktaten. Slutter Arbeiderpartiet seg til, kan forslaget få flertall.

Ap-leder Jonas Gahr Støre balanserte fredag sine reaksjoner. På den ene siden kritiserte han regjeringen for ikke å ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet. Samtidig kom det ingen signaler om at Ap vil støtte SVs forslag.

– Det er ikke vanlig for Arbeiderpartiet å pålegge en regjering å stemme for en konvensjon som er vedtatt i FNs hovedforsamling. Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.

Et spørsmål om når

Ifølge Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen er det ikke snakk om hvis – men et spørsmål om når – samtlige land slutter seg til et internasjonalt atomvåpenforbud.

Hun sier at årets fredspris er ment som en oppfordring til verdens atommakter og deres allierte.

– Å stå utenfor kan bare være en midlertidig beslutning. Så er det opp til hvert enkelt land når de slutter seg til. Alle land deler jo målet, sa hun under pressekonferansen etter kunngjøringen fredag.

At ICAN både har mobilisert på grasrotnivå og jobbet for et internasjonalt lovforbud mot atomvåpen ble trukket fram av Reiss-Andersen da NTB kort etter kunngjøringen spurte om komiteen hadde vurdert å dele prisen.

Populistisk

Nobelkomiteens leder nærmest fnyser av utenriksminister Børge Brende (H) som har omtalt ICAN og atomvåpenforbudet som populistisk og et spill for galleriet.

– Alle politiske prosesser må begynne et sted, sier hun i et intervju med NTB i etterkant av pressekonferansen fredag.

Brendes argumenter er at et forbud ikke har noen mening så lenge atommaktene ikke deltar, og uansett ikke vil hindre Nord-Korea i å utvikle atomvåpen.

– All erfaring tilsier at forbud er en del av løsningen, svarer Reiss-Andersen, og viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.

Skrittvis avskaffelse

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i rundt 100 land. Organisasjonen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

Under kunngjøringen fredag viste komitéleder Reiss-Andersen til at enkelte stater nå moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og at det i tillegg er en reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, som for eksempel Nord-Korea.