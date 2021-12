SV og regjeringspartiene går sammen om strømtiltak

Ap, Sp og SV på Stortinget gir regjeringen marsjordre til å finne tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger.

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

De tre partiene ble sent onsdag kveld enige om et forslag. Det hindrer flertall for en rekke forslag de andre partiene vil fremme på Stortinget torsdag. Alle er ment å være støtteordninger for folk som nå sliter med høye regninger på strøm. I forslaget kommer det ikke frem hvor mye strømkundene får og hvem som nå vil få hjelp.

I forslaget som nå får flertall, ber Stortinget regjeringen raskt komme tilbake til Stortinget med mulige tiltak.

Strømprisen stiger torsdag til årets nest høyeste nivå i Sør-Norge etter to dager med fall.

Aftenposten/E24 har anslått den økte strømregningen for vinteren som nettopp har startet, og gitt ulike forutsetninger, viser anslagene dette:

For en enebolig kan vinterens strømregning øke med 10.000–25.000 kroner, inklusive momsen, men eksklusive nettleien og andre avgifter.

For et rekkehus kan den tilsvarende økningen bli omtrent i området 6000–17.000 kroner.

De som bor i en blokkleilighet bruker mindre strøm og kan slippe unna med en økning på omtrent 4000–11.000 kroner.