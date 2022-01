Regjeringen letter på noen av koronatiltakene

Regjeringen letter på noen av koronatiltakene, men beholder også mange av dem. Smittetoppen ligger foran oss, påpeker statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) under pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt. Det er den vanskelige balansegangen som kreves for å bevare kontroll med pandemien i den situasjonen vi går inn, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Der kunngjorde regjeringen at det fra fredag av igjen blir lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23 på restauranter og barer.

– Skjenkingen skal skje ved bordene, og disse endringene trer i kraft i morgen, sa Støre.

I tillegg fjernes kravet om gult nivå i skoler og barnehager. Også videregående skoler går over til grønt nivå, men det understrekes at hver kommune må vurdere om det er behov for lokale innstramminger.

Flere på arrangementer

Regjeringen har også vedtatt følgende endringer:

* Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

* Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

* Karantenereglene legges om slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

Beholder meteren

Samtidig beholdes anbefalingen om å holde 1 meters avstand til andre enn de nærmeste og rådet om å ikke ha mer enn ti gjester hjemme.

Munnbindpåbudet videreføres også når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

– Vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt slik at vi bevarer kontrollen med pandemien. Fremover vil smitten etter alt å dømme øke raskt, sier statsministeren.

– Høyt sykefravær

Støre viser til beregninger fra FHI om at smittetoppen ligger foran oss.

– Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa Støre.

Påbudet om å jobbe hjemmefra dersom dette er mulig, beholdes også.

– Sykefraværet vil sannsynligvis bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon, sa statsministeren.

Vurderer koronasertifikat

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen nå vurderer å innføre koronasertifikat.

– Noen av de nye lettelsene kunne vi ha innført bare for vaksinerte med bruk av koronasertifikat, sa hun på pressekonferansen.

Hun viste til at FHI og helsedirektoratet har vurdert dette på oppdrag for regjeringen.

– Etatene mener strengere tiltak for uvaksinerte, for eksempel begrenset tilgang til arrangementer, vil ha liten effekt på smittespredning, sa Kjerkol.

Likevel mener regjeringen det kan bli aktuelt å innføre slike regler.

– Vi har derfor bedt etatene om å komme med konkrete forslag til hvordan koronasertifikat kan bli tatt i bruk på arrangement og ved serveringssteder, sier hun.

<p><br></p>

Les også Disse koronareglene gjelder nå