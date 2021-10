Ytterligere 209 kulturansatte tas ut i streik fra 25. oktober

Streiken i kultursektoren trappes opp. Nå tas ytterligere 209 kulturansatte ut i streik om partene ikke blir enige.

Åsmund Skretting Austvoll står streikevakt ved Rogaland Teater.

Streikevakter ved Nationaltheatret i Oslo.

Onsdag klokka 9.30 møtes partene i streiken hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, blir streiken utvidet fra 25. oktober.

– Jeg registrerer at arbeidsgiverne mener vi må bevege oss. Det er ganske freidig. Er det noe vi har gjort, er det å komme arbeidsgiver i møte, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, i en pressemelding.

Like pensjonsytelser

LO forventer nå at arbeidsgiverne står ved avtalen fra 2016 og innfrir når det gjelder livsvarige og like pensjonsytelser for kvinner og menn.

Ifølge Olsen beveget arbeidstakerorganisasjonen seg milevis da de ble med på den midlertidige pensjonsordningen i 2016.

– Arbeidsgiverne må møte oss på de siste hundre meterne for å få en slutt på denne streiken, sier Lise Olsen.

Innstilt på mellomløsning

Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter sier at de er innstilt på å finne en mellomløsning.

– Men da må også LO være interessert i å flytte noe på sine posisjoner og møte oss til nye samtaler. Vi må bare konstatere at LO ikke ønsker dette, sier hun.

Det har ikke vært noe kontakt mellom Spekter og LO etter den tvungne meklingen partene måtte stille på etter at streiken hadde vart i fire uker.

– Vi møter alltid hos Riksmekleren med håp om løsning. Men vi har fått avvist vårt krav gjentatte ganger, så vi er spente på hva arbeidsgiver legger på bordet, sier NTLs forhandlingsleder Dag Agledal.