Støre snakket med Putin i en time

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde torsdag formiddag en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Russlands invasjon i Ukraina er et brutalt angrep på et fritt land og et uskyldig folk som nå utsettes for ufattelige lidelser. Jeg ba presidenten innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang. Jeg understreket spesielt at sivilbefolkningen i Mariupol må få humanitær tilgang, og at krigen må få en forhandlet løsning, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Det var statsminister Støre som tok initiativ til samtalen etter å ha diskutert initiativet med allierte i Norden, Europa og USA.

Onsdag ettermiddag hadde statsminister Støre også en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– Russland er vårt naboland. Det var derfor viktig for oss å formidle vårt syn på krigen direkte til den russiske presidenten. Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, sier Støre.

– Vi er dypt bekymret for de store lidelsene den russiske invasjonen har ført til. Vi må gjøre det vi kan for å finne en forhandlet løsning på denne krigen, sier han.