Regjeringen varsler nyhet om private barne­hager og skoler – Moxnes venter i spenning

Like før påske skal regjeringen presentere nyheter om private barnehager og privatskoler. Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper ikke de prøver å begrave dårlig nytt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holder pressekonferanse fredag om private barnehager og privatskoler. Her er hun i Stortinget med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

NTB-Marius Helge Larsen

– Fredag 8. april inviterer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til pressekonferanse for å legge fram regjeringen sitt forslag til nye regler for private barnehager og privatskoler, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Pressemeldingen ble sendt ut samtidig som Brenna debatterte nettopp denne saken med Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget onsdag formiddag.

– Kommersielle barnehageselskap har de siste 20 årene gjort barnehage til «big business» ved å hente ut store mengder profitt fra barnehager finansiert av fellesskapets midler og foreldrebetaling, sa Moxnes, som ville vite hva regjeringen ville gjøre for å få kontrollen av barnehagene ut av styrerommene og inn i kommunestyrene.

Flere barnehager kjøpt opp

Brenna kunne fortelle at det like før var sendt ut en invitasjon til en pressekonferanse om temaet.

– Det er vel bare nok et bilde på at om jeg hadde svart helt konkret på spørsmålet fra Moxnes, så hadde jeg ikke helt gjort jobben min, sa kunnskapsministeren.

I pressemeldingen opplyser regjeringen at bakgrunnen for de nye reglene som presenteres fredag, er at stadig flere barnehager blir kjøpt opp av barnehagekjeder, som i mange år har gått med store overskudd og tatt ut utbytte.

Videre har utenlandske eiere gått inn på eiersiden i flere konsern, og dagens regler gjør det vanskelig å følge pengestrømmene, ifølge regjeringen.

Venter i spenning

– Da ser vi i spenning fram til det som kommer fredag før påske. Jeg håper ikke det er en dag dere har valgt for å begrave dårlig nytt, men for å gi ekstra piff til det som kommer fra regjeringen. Det blir spennende å se om de leverer på det som er lovet, både høyt og lavt, ikke minst til fagbevegelsen gjennom mange runder, sa Moxnes da han fikk vite om pressekonferansen, som avholdes fredag klokken 12.

Fredager før ferier er ofte travle nyhetsdager, med mange saker som kjemper om oppmerksomheten på én gang. Bakgrunnen kan være at offentlige etater og andre aktører har jobbet med å ferdigstille saker før de tar fri.

Når det gjelder privatskoler, opplyser regjeringen at det har vært en økning på 29 prosent fra 2013 og at den er i gang med et større arbeid for å avgrense veksten i antall privatskoler. Totalt var det 346 privatskoler i Norge høsten 2021.