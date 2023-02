Alessandra skal til Liverpool med «Queen of Kings»

Norsk-italienske Alessandra (20) vant årets MGP-finale i Trondheim med låten «Queen of Kings». Favoritten Ulrikke Brandstorp havnet på andreplass.

Norsk-italienske Alessandra (20) vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim Spektrum med låten «Queen of Kings». Her flankert av programlederne Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen etter at seieren var sikret.

NTB – Anna Nesje

Alessandra måtte sette seg da seieren var et faktum – men var raskt på beina igjen for å fremføre låten en gang til.

Gaute Ormåsen t.h. og Ben Adams kastet Subwoolfer-maskene i Trondheim Spektrum. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Programlederne Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen på scenen under den norske finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim Spektrum.

Ulrikke Brandstorp måtte nøye seg med andreplassen.

Tekst og melodi er signert Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele selv og Linda Dale. Låten handler om å tørre og være seg selv, og det å komme sterkere ut av vanskelige perioder i livet.

– Jeg har fått en så stor ære – jeg skal gjøre dere stolte, sa en jublende vinner.

Hun innså at noe særlig med søvn kommer det ikke til å bli med det første.

– Jeg må sette meg ned, hvis ikke detter jeg, sa hun, men fikk straks beskjed om å reise seg igjen for å fremføre vinnerlåten.

20-åringen har bodd mesteparten av livet i Italia, men bestemte seg for å flytte til Norge for to år siden etter å ha fullført videregående.

Alessandra deltok i The Voice i 2022 og bor nå på Lillehammer hvor hun studerer på musikkskolen Limpi.

Støre jubler

Selveste statsministeren var raskt ute på Twitter med gratulasjon til vinneren:

– Gratulerer til Alessandra som vinner av Melodi Grand Prix 2023 med sterk låt! Suveren seier – vi er klare for Liverpool! skrev Jonas Gahr Støre.

Plateselskapet Universal mener Alessandra fikk en bemerkelsesverdig seier.

– Den globale TikTok-sensasjonen har hatt en enorm suksess med vinnerlåten «Queen of Kings», som siden slippet har hatt en eksplosiv vekst og strømmer i skyhøy fart oppover listene. Den har blitt strømmet over 6 millioner ganger, som den mest strømmede finalistlåten i hele Europa, skriver de i en pressemelding lørdag kveld.

– Får prøve igjen

Favoritt Ulrikke Brandstorp havnet på andreplass i årets finale, og gratulerer Alessandra med serien.

– Jeg er så stolt. Det er «the name of the game». Jeg utrolig stolt av Alessandra, for en låt, for en dame, hun har tatt Europa med storm allerede, sier artisten til VG.

Brandstorp vant MGP i 2020, men kom seg aldri til Eurovision på grunn av koronapandemien. Hun sier at hun ikke gir opp drømmen om å reise til den internasjonale finalen.

– Så gikk det jo ikke veien i år, så da får jeg prøve igjen en annen gang. Jeg kan jo ikke gi meg, sier hun til TV 2.

Atle Pettersen kom på tredjeplass.

Maskefall

«Queen of Kings» ligger som nummer fem på Spotifys topplister og har ifølge selskapet allerede oppnådd historiske tall i norsk MGP-sammenheng.

Den andre sensasjonen i kveld, som riktignok var godt varslet, var at Subwoolfer tok av seg maskene. Ikke helt overraskende dukket Gaute Ormåsen og Ben Adams fram bak de gule ulvefjesene.