Opposisjonen raser, men Solberg forsvarer skattekutt

Opposisjonen er oppgitt over at regjeringen i statsbudsjettet nok en gang kutter i formuesskatten. Men statsminister Erna Solberg (H) tar kraftig til motmæle.

– Hvis du nå ser på hvordan situasjonen i norsk næringsliv er, så er det mange bedrifter som sliter, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun understreker at disse bedriftene ikke skal måtte ta ut utbytte for å betale formuesskatt til sine eiere.

– Det er viktig å bygge opp konkurransekraften for norske bedrifter fremover. Da må man ha penger igjen i bedriftene for å kunne investere selv og utvikle seg bedre som bedrifter, sier statsministeren.

Den økte utgiften neste år på 1,37 milliarder kommer som følge av at regjeringen går inn for å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år.

Total prislapp: 2,6 milliarder

Mens Solberg mener kuttet er nødvendig for å skape flere jobber, er det fordelingseffekten av redusert formuesskatt som bekymrer opposisjonen.

Onsdagens reduksjon kommer få dager etter at regjeringen fikk enda mer dokumentasjon på at kutt i formuesskatt ikke virker, ifølge SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun viser til at regjeringens kutt i formuesskatten i vår og nå i høst totalt beløper seg til 2,6 milliarder i 2021.

– Snart betaler ikke de aller, aller superrikeste i Norge skatt, mens folk flest rammes hardt av den krisen vi står oppe i. Det er ikke rettferdig, og det fører til at forskjellene i Norge øker, sier Kaski til NTB.

– Skatteskandale

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener finansminister Jan Tore Sanner (H) prioriterer skattekutt til de rikeste framfor å få unge inn i jobb.

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier han.

– Norge er et dugnadssamfunn. Sanner holder seg med ord om tillit og små forskjeller. Men det blir hult når de spisser budsjettet på en måte som øker forskjellene, sier han til NTB.

Regjeringen fører en forskjellspolitikk til å bli kvalm av, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Regjeringen kutter formuesskatt i milliardklassen når de øker rabatten på aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent, sier han.

– Norsk eierskap

Mens Fremskrittspartiet i budsjettforhandlingene har varslet kamp på områder som bistand, kvoteflyktninger og bompenger, vil redusert formuesskatt etter alt å dømme skli greit gjennom.

Statsministeren viser til at formuesskatten er en særskilt ulempe for norske eiere.

– Jeg mener at vi i krisetider tydelig ser at nasjonalt eierskap på noen områder har en egenverdi – private eiere som er norske og bor og lever i sitt lokalsamfunn, sier Solberg.

Hun lar seg heller ikke stresse av at det i en fersk rapport ble slått fast at «økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

– Jeg lytter til alle de som faktisk representerer bedriftsnorge, og som sier tydelig at det er kutt i formuesskatt på arbeidende kapital som kanskje er den aller viktigste prioriteringen de har. Det er fra bondeorganisasjoner til høyteknologiske bedrifter.