Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) vil forby både akupunktur, homeopati og aromaterapi til barn under ti år.

Helsepolitiker Sveinung Stensland er bekymret for at barn ikke får den medisinske behandlingen de trenger fordi foreldre tar dem med til alternativ behandling først. Foto: Holgeir Skjeie

Tine Dommerud Journalist

Homeopati mot ørebetennelse og allergi.

Akupunktur mot sengevæting.

Osteopati mot kolikk.

Tilbudene for fortvilte foreldre er mange og ble omtalt i A-magasinet i juli. Stensland mener imidlertid at alternativ behandling ikke har effekt. Han mener tvert imot det kan skade barn.

Stensland er helsepolitisk talsperson for Høyre. Han er bekymret for at barn ikke får den medisinske behandlingen de trenger fordi foreldre tar dem med til alternativ behandling først.

Derfor vil Stensland gå til det skritt å forby alternativ behandling til barn. Han fremmer dette som forslag til partiprogrammet til Høyre. De vedtar sitt program til våren.

I dag er ikke alternativ behandling nevnt i Høyres program.

Frykter at folk uten kompetanse stiller diagnose

Helsepolitikeren frykter at personer uten kompetanse stiller diagnose på små barn. Han mener flere behandlere er useriøse.

– I beste fall gjør det vondt for barnet, slik som kopping. Og det kan være direkte skadelig hvis man utsetter behandling hos syke barn som burde hatt medisinsk behandling.

Stensland sier at debatten om alternativ behandling til barn går i mediene og blant publikum, men ikke har nådd politikken.

– Metoder som kopping, nåler eller tarmskylling uten dokumentert effekt på barn, er et overgrep mot barnet.

Høyrepolitikeren mener den største risikoen er at alvorlig sykdom ikke fanges opp. – Men metoder som kopping, nåler eller tarmskylling uten dokumentert på barn, er et overgrep mot barnet. Foto: Vidar Ruud

40.000 under 12 år får alternativ behandling årlig

I Sverige er det innført en aldersgrense på åtte år for barn.

Hvert år blir 40.000 barn under 12 år i Norge tatt med til alternativ behandler. Det viser Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam). De driver forskning og opplysningsarbeid på oppdrag fra norske helsemyndigheter.

Nafkam anslår at det tilbys rundt 100 ulike behandlinger som etter loven regnes som alternative (se fakta), på det norske markedet.

Osteopati, naprapati, akupunktur og homeopati er blant det som oftest tilbys barn med typiske småbarnsplager.

Fakta Hva er alternativ behandling? Helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor helsevesenet av folk som ikke er autoriserte helsearbeidere. Helserelatert behandling er for eksempel å forebygge, behandle eller lindre sykdom, plager og lidelser.

Eksempler på alternativ behandling i Norge er akupunktur, kopping, aromaterapi, hypnose, homeopati, naprapati og osteopati. Kiropraktikk utføres av autorisert helsepersonell og regnes ikke som alternativ behandling. Kilder: Nafkam og helsenorge.no Les mer

– Vi kan ikke behandle barn for foreldrenes skyld

– Innskrenker ikke dette foreldrenes frihet som Høyre ellers er så opptatt av?

– For meg er barnas helse det viktigste. Barna kan ikke formulere symptomer på samme måte som voksne. Vi kan ikke behandle barna for foreldrenes skyld. Denne praksis foregår tilsynelatende innenfor rammene av lov om alternativ behandling, svarer Stensland.

Han mener andre eksisterende lover og regler, som skal beskytte barn og sikre deres trygghet, kan gi hjemmel for å stanse tilbudet.

– Vi må ta debatten om denne form for inngrep uten medisinsk indikasjon og uten dokumentert effekt, er forenlig med god omsorg.

Barnelegeforeningen mener at alternativ behandling til små barn må reguleres strengere enn i dag. Hovedtrenden er at jo yngre barna er, jo større er skepsisen til alternativ behandling Foto: Monica Stromdahl

Barnelegeforeningen: Ulike meninger om forbud

Blant barnelegene er det ulike meninger om alternativ behandling til barn bør bli ulovlig.

– Det kan handle om ulik holdning til regulering gjennom lovgiving, og det kan handle om redsel for at det skal bli mindre åpenhet om hva eller hvem foreldre har tatt med sine barn til, sier Elisabeth Selvaag.

Hun er leder i barnelegeforeningen.

Helsesykepleierne støtter skepsisen. De mener et forbud er et sterkt virkemiddel det vil være vanskelig å håndheve.

– Det viktigste er at vi ikke anbefaler det, men heller ikke retter pekefinger mot det, sier Ann Karin Swang.

Barnelege Elisabeth Selvaag sier de ikke alltid klarer å ivareta foreldre som søker hjelp for plager til barnet deres som ikke skyldes sykdom.

Dette kan være små barn som gråter mye, som våkner ofte om natten, har «kolikk». Noen ganger er det barn med opplevd matallergi eller kanskje hodepine.

For mange leger er ikke dette unormalt medisinsk sett, men foreldrene opplever det slik. Derfor tar de barna sine med til alternative behandlere.

Barneleger har opplevd at barn er blitt sykere. Barn med kreft og andre alvorlige sykdommer har kommet for sent til behandling. Foreldrene har først tatt dem med til alternative behandlere.

Akupunkturforeningen: Behandler ikke de minste

Per Sloth Jensen er leder i Akupunkturforeningen. Han er klinkende klar:

– Vi behandler ikke spedbarn. Man stikker ikke nåler i små barn. Forskning har vist at akupunktur ikke hjelper blant annet mot kolikk, sier han.

De 500 medlemmene gjør kliniske vurderinger av barna, ifølge Jensen. Så bestemmer de om barnet bør få akupunktur eller ikke.

– Vi spør alltid om barnet har vært hos fastlege eller spesialist før det får behandling.

– Å forby barn behandling med homeopati blir absurd.

Det sier Tore Fosso Hom. Han er leder av Norske Homeopaters Landsforbund.

Et forbud betyr at foreldre blir fratatt bestemmelsesrett over egne barn, mener han.

– Hvor blir det av friheten til å ta egne valg som regjeringen og hans parti snakker høyt om?

Hom mener homeopati er en av de mest skånsomme behandlingsmetoder barn kan få.

– Studier har bekreftet at barn med gjentatte luftveisinfeksjoner, ørebetennelser og allergier har spesielt god nytte av homeopati.