Nav utbetalte 38,3 milliarder kroner i ytelser i forbindelse med koronakrisen i fjor

Nav utbetalte i fjor 38,3 milliarder kroner i ytelser etter at koronakrisen slo inn i mars. Det er fire ganger mer enn utbetalte i dagpenger i hele 2019.

Fra koronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte Nav i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fra koronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte Nav i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte.

I en pressemelding onsdag opplyser Nav at de fra ledigheten skjøt i været i uke 11 i fjor og ut året utbetalte til sammen 38,3 milliarder kroner i ytelser til ledige og permitterte.

Det tilsvarer fire ganger mer enn det Nav utbetalte i dagpenger i hele 2019, opplyser Nav.

Én dagpengesøknad per minutt i hele 2020

Av de totale utbetalingene på 38,3 milliarder kroner til ledige og permitterte siden starten av koronakrisen, utgjør 28,7 milliarder dagpenger og forskudd på dagpenger. 8 milliarder kroner er blitt utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte og 1,6 milliarder kroner er utbetalt i kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

I pressemeldingen opplyser Nav at de mottok 664.000 søknader om dagpenger i fjor

– Vi har lagt bak oss et år på arbeidsmarkedet med tall av gigantiske proporsjoner. I løpet av seks uker i fjor mottok Nav 400.000 søknader om dagpenger, og i snitt mottok Nav én dagpengesøknad per minutt i hele 2020. Det betyr at vi mottok fire ganger så mange søknader i fjor som i 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Godt rustet

På det høyeste var andelen registrerte arbeidssøkere tre ganger så høyt som under finanskrisen i 2008. Fortsatt er antallet arbeidssøkere om lag 50.000 over det høyeste punktet under finanskrisen.

For å møte situasjonen med lange saksbehandlingstider opprettet Nav muligheten til å søke om forskudd på dagpenger, og kapasiteten ble styrket innen saksbehandling.

Fra august har saksbehandlingstiden vært tilnærmet normal.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet på grunn av smittesituasjonen, men erfaringene fra koronakrisen så langt gjør at Nav er godt rustet for å møte ulike scenarioer fremover, sier Holte.