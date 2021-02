Stoltenberg: Engelsk virusvariant vil utgjøre over halvparten av positive prøver innen kort tid

Den engelske virusvarianten vil utgjøre over halvparten av de positive prøvene innen kort tid, ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg,

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Martin Solhaug Standal

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

I løpet av en ukes tid vil Folkehelseinstituttet (FHI) få et klarere bilde over hvor mange prosent den engelske virusvarianten utgjør av smittetalene i Norge.

FHI antar at den vil utgjøre over halvparten i løpet av kort tid, sa Camilla Stoltenberg på onsdagens pressekonferanse.

– Muligens fire til åtte uker fra nå, men også kanskje tidligere. Det vil vi få et klarere bilde av i løpet av uken, sier Stoltenberg.

Innstramming av karantenehotellordningen

Fra nå av får de som er på karantenehotell, meldeplikt. Man kan heller ikke reise videre fra det første stedet man ankommer Norge før man går i karantene.

Justisminister Monica Mæland (H) kunngjorde innstrammingene i karantenehotellordningen på en pressekonferanse onsdag.

– Personer som skal i innreisekarantene, må oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. De kan ikke reise videre fra Gardermoen før karantene er gjennomført, sa justisministeren.

I tillegg innfører regjeringen meldeplikt for alle som oppholder seg på karantenehotell. Nå får kommunene også plikt til å holde oppsyn med gjestene på karantenehotellene, noe som fram til nå kun har vært anbefalt.

FHI: R-tallet på 1,0 siden 1. februar

Folkehelseinstituttet anslår at R-tallet sannsynligvis har ligget stabilt på 1,0 siden 1. februar.

Det kommer fram i den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet. Der skriver de at R-tallet, som anslår hvor mange hver koronasmittede person smitter videre, ligger på mellom 0,7 og 1,3.

Samtidig viser analysene FHI har gjort av innsendte positive prøver, som ikke er merket som utbruddsprøver eller importtilfeller, at andelen av engelsk koronavariant nå er på rundt 20 til 30 prosent av tilfellene.

SMC-modellen viser at det er mulig at R-tallet for en uke siden var over 1.

Tolv nye koronarelaterte dødsfall etterregistrert

Den siste tiden er det etterregistrert ytterligere tolv koronarelaterte dødsfall i Norge. Det betyr at det totale tallet nå er oppe i 620 dødsfall.

Det fremgår av statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er usikkert hvor nylig dødsfallene skjedde, men de har ikke vært registrert i FHIs systemer tidligere.

Ett av de etterregistrerte dødsfallene er en kvinne i 50-årene. I tillegg er det registrert en kvinne og mann i 60-årene.

De øvrige ni personene er kvinner og menn over 80 år.