– Skandale at ingen tar ansvar

Marit Sanner i Forandringsfabrikken mener hele saken i stor grad handler om hva slags syn man har på barn. Jarle Aasland

Forandringsfabrikkens leder Marit Sanner mener det er en skandale at verken storting, ministre eller direktorat raskt har sagt de vil skaffe seg oversikt over politioppdragene mot barnevernsbarn. Nå forventer hun at regjeringen tar ansvar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden