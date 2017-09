Derfor stresser ikke Erna Solberg med ny regjering

OSLO: – Den første planen er at vi skal snakke sammen. Så trenger alle partier, etter at valgresultatet er klart, å bruke tid med sine egne og egne tillitsvalgte for å oppsummere valget og se framover, sa Solberg under partilederdebatten på Stortinget natt til tirsdag.

– Vi har laget et budsjett og kommer til Stortinget med det i oktober. Vi har tid til å diskutere hvordan vi skal komme fram til en god samarbeidsform, på hvilke premisser og hvordan det skal være de neste fire årene, sier Solberg.

RESULTATER: Stortingsvalget 2017

Audun Lysbakken (SV) påpeker at regjeringspartiene er svekket og at Solberg-regjeringen vil styre på et svekket parlamentarisk grunnlag i Stortinget.

– Denne valgkampen er en stor seier for oss. Jeg skulle gjerne sett at det var et stort flertall for oss, men det er grunn til å understreke at regjeringen er svekket, det er et tynnere parlamentarisk grunnlag, og det er et større grunnlag for å stemme regjeringen ned. Vi vil ha en større posisjon enn i perioden som gikk. Det er ingen selvfølge at regjeringen overlever denne perioden. Det er fullt mulig for en tøff opposisjon å skape mye trøbbel for Høyre og Frp, sa Lysbakken.

Erna Solberg svarte at selv om regjeringspartiene har gått litt tilbake fra forrige valg, så var det fra et «enormt sterkt valg sist gang».

Den store taperen, Ap-leder Jonas Gahr Støre, har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg er fullt innstilt på å stå løpet videre, sa Støre.

Han erkjenner å ha et stort ansvar for valgresultatet og varsler en grundig gjennomgang av valgresultatet og valgkampen innad i partiet.

Helt på tampen av valgkampen har Støre påpekt, blant annet i Dagens Næringsliv, at han ikke utelukker at han kan vinne regjeringsmakten tilbake for Ap selv med et borgerlig flertall.

Nøkkelrollen i et slikt scenario har KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han gjentok under partilederdebatten at selv om han har pekt på Erna Solberg, så vil han ikke garantere for en Solberg-regjering fram til 2021.

– Om det kommer et mistillitsforslag nå, så er det ikke aktuelt for oss å støtte det, men vi kan ikke gi garanti for de neste fire årene, sa Hareide.

Han ønsket seg en Høyre, KrF og Venstre-regjering, men kan etter alt å dømme se langt etter det nå. Hareide ønsket ikke å spekulere i mulige utfall av samtalene som nå står for tur med Høyre, Frp og Venstre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som er blant seiersherrene i dette valget, konstaterer at regjeringens flertall i Stortinget er tynnslitt.

– Det er en tydelig maktforskyvning, og det skal merkes i dette huset, sa Sp-lederen.