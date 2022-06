Aftenbladet og andre norske mediehus ble tatt av nettet

Aftenbladet, Aftenposten og nettstedene til flere andre norske medier var nede rundt 15-tiden onsdag.

Melding på en Telegram-kanal som brukes av det som hevdes å være det prorussiske hackernettverket Killnet. En bruker ber om at nettstedene til VG, Dagbladet, NRK og Aftenpostens tas ned. «OK», svarer en av de andre brukerne.

Mye tyder på at dette kan settes i sammenheng med dataangrepene mot norske nettsider tidligere på onsdag. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i en pressemelding at det fremstår som en kriminell, prorussisk gruppering står bak angrepet.

Oppfordret til å angripe norske medier

Aftenposten har funnet en oppfordring til å angripe Dagbladet, VG, NRK og Aftenposten på en Telegram-kanal. Denne kanalen ser ut til å brukes av den prorussiske hackergruppen Killnet.

Aftenpostens nettside var nede i ca. 25 minutter. Det samme var Aftenbladet.no.

Aftenbladets digitalredaktør Elin Stueland forklarer at årsaken til problemene var et tjenestenekt-angrep.

– Det betyr at vi plutselig får store mengder trafikk på én gang, og at dette forhindrer tilgang for brukere som forsøker å lese Aftenbladet. Vi gjør det vi kan for å løse problemene, og samarbeider tett med Schibsted om dette. Håper dette rammer brukerne våre minst mulig, sa Stueland til eget nettsted like før klokken 16.

BankID var også rammet

Gruppen som kaller seg Killnet publiserte natt til onsdag en melding der de oppfordret til angrep på norske nettsteder. Blant annet var nettstedene til Arbeidstilsynet og BankID rammet av tjenestenektangrep tidligere på onsdag.

I en melding på en annen Telegram-kanal knyttet til Killnet, heter det at Norge er et mål blant annet fordi man har nektet transport av varer til de russiske bosetningene på Svalbard. I en melding på søndag ble Nato-sjef Jens Stoltenberg utnevnt som «russernes fiende nummer en.»

NSM har tidligere advart norske virksomheter mot at Norges støtte til Ukraina medfører at prorussiske cyberaktører truer med angrep.

