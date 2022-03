Mann i 50-årene siktet for å ha drept to kvinner i Kristiansand

En mann i 50-årene er siktet for å ha drept to voksne kvinner i Kristiansand mandag. Han meldte seg selv for politiet.

Politiadvokat Bernt Olav Bryge møtte pressen på politihuset i Kristiansand mandag kveld.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen og Andreas Løf

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Nødetatene fant to hardt skadde kvinner da de rykket ut til en bolig i Søm i Kristiansand mandag ettermiddag. De to døde kort tid etter å ha ankommet sykehus. En mann er siktet i saken.

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen på Søm i Kristiansand klokka 13.20 mandag ettermiddag.

– Nødetatene fant to hardt skadde kvinner på adressen. De to ble sendt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus. Politiet fikk beskjed like etter klokken 14 om at de to dessverre døde like etter ankomst, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge.

Det er snakk om to voksne kvinner, ifølge Bryge. Mannen som er pågrepet, er i 50-årene. Alle de involverte er av syrisk opprinnelse, og det er en relasjon mellom dem, ifølge Bryge.

– Vi vil ikke på nåværende tidspunkt gå nærmere inn på denne relasjonen, sier han.

Framstilles for fengsling

Han sier politiet allerede har iverksatt en rekke tekniske undersøkelser som vil pågå utover kvelden. I tillegg vil politiet avhøre vitner, og de jobber også med å få i stand et avhør av siktede.

Bryge sier at siktede i saken ikke tidligere er straffet.

– Han framstår som preget av hendelsen, sier Bryge om siktedes tilstand.

Mannen møtte selv opp på politivakta i Kristiansand og meldte seg for politiet. Pågripelsen foregikk udramatisk, sier Bryge, som opplyser at mannen vil bli begjært varetektsfengslet.

Uklart motiv

Politiet vil foreløpig ikke gå inn på hvordan kvinnene ble drept, eller hva som var gjerningspersonen motiv.

– Foreløpig kan ikke politiet gå nærmere inn på eller kommentere noe rundt et eventuelt motiv for handlingene, eller si noe om hvordan vi oppfatter at de straffbare handlingene er begått. Det vil etterforskningen måtte avdekke, sier Bryge.

Siktede har fått oppnevnt advokat Nils Anders Grønås som forsvarer. De fornærmede og etterlatte vil i tillegg få oppnevnt bistandsadvokat.

Grønås opplyser til NTB at han ennå ikke har truffet sin klient, og at han derfor ikke vil gi noen kommentar.