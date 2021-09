Hovdestøylen rustes opp, høyfjellshotellet rives

Slik er neste utgave av Hovdestøylen tenkt å bli seende ut. Legg merke til badstua nede ved elva.

Etter at Hovden Alpin Resort AS og Andersen Holding AS har slått sine pjalter sammen, skjer det ting på Hovden. Mens Hovdestøylen rustes kraftig opp, går det mot rivning av Hovden Høyfjellshotell.

