Grensevakter: Russiske styrker angriper fra Hviterussland

Russiske styrker angriper Ukraina fra Hviterussland, ifølge ukrainske grensevakter.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge grensevaktene angriper de russiske styrkene i nabolandet med artilleri. Grensevaktene opplyser at de skyter tilbake, men det er ikke meldt om drepte eller sårede på noen sider.

Russiske styrker har denne måneden deltatt i en stor militærøvelse i Hviterussland, noe som utløste frykt for at Russland planla et angrep mot Ukraina også fra nord.

Ukrainas hovedstad Kyiv ligger rundt 75 kilometer sør for grensa til Hviterussland.