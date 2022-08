Hurtigruteskip har grunnstøtt

Hurtigruten Richard With har grunnstøtt i Steinsundet ytterst i Sognefjorden.

Det er ikke meldt om noen personskader i grunnstøtet, opplyser Hovedredningssentralen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Hurtigruteskipet «Richard With» har grunnstøtt i Steinsundet, ytterst i Sognefjorden.

– Skipet rapporterer at de mister vann. De mistenker at skipet har fått slått hull på en ballasttank, sier Anja Bakken. Hun er kommunikasjonsrådgiver i HRS (Hovedredningssentralen).

– Det skal ikke ha noe å si for skipets stabilitet. Det ligger stabilt, og det er greie værforhold.

Hun understreker likevel at det alltid er alvorlig når et stort skip går på grunn.

Hun kjenner ikke til om skipet tar inn vann, og sier at de jobber med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Planen er nå å sende ut dykkere for å se på skadene, sier hun til Aftenposten.

Ifølge Bakken er det totalt 67 personer om bord. 14 av disse skal være passasjerer.

– De har det helt fint, og ingen er skadet.

I en pressemelding fredag formiddag skriver Hurtigruten at MS Richard With for tiden ikke er i ordinær drift, og at det er ingen passasjerer om bord.

På spørsmål om hvorvidt det er iverksatt evakuering, sier Bakken at passasjerene enn så lenge er på skipet.

– Jeg vet ikke hva som er planlagt av evakuering etter hvert.

Kan bli aktuelt å evakuere

På Twitter skriver Vest politidistrikt at fartøyet skal stå stabilt, og at alle nødressurser er på vei til stedet.

Operasjonsleder Tom Johannesen sier til avisen at politiet er på vei med patrulje og politibåt i tilfelle det blir behov for mottak og plass for evakuerte.

Det planlegges å evakuere dem til Solund hvis skipet ikke kommer seg løs. Hovedredningssentralen leder redningsaksjonen.

Ifølge Johannesen skal skipet stå stabilt på en liten holme og ressurser er sendt for å stabilisere det.

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med Hurtigruten eller politiet.

Hurtigruten: Kontroll over situasjonen

I pressemeldingen skriver Hurtigruten at MS Richard i morges hadde «en lettere grunnberøring på Vestlandet».

«Ingen er skadet i hendelsen, og det er ingen fare for mannskapet om bord. Skipet ligger stabilt, og slepeassistanse er tilkalt. Motor og fremdriftssystem fungerer, og kapteinen har kontroll over situasjonen», står det i pressmeldingen.

Hurtigruten Norge har satt stab og følger situasjonen forløpende.

Det grunnstøtte skipet er oppkalt etter Hurtigrutens grunnlegger, Richard With. Det ble bygget i 1993 og har en kapasitet på 590 passasjerer.