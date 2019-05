Reality-stjerne bommet på landingsstedet. Landet 23 meter oppe i et tre.

SISTE: Fallskjermhopperen ble ved 17.45-tiden reddet ned av treet.

– Dette var et veldig vellykket hopp, inntil at jeg skjønte at jeg ville lande i treet. Da var det bare å forberede seg på «full impact», slik vi hadde lært på kurset, sier Grunde Myhrer, kjent fra deltakelse i reality-TV-programmene Paradise Hotel og Skal vi danse til Aftenposten fra sykebåren før han ble trillet inn i en ambulanse.

– Jeg kommer til å fortsette med fallskjermhopping, sier han.

Per Annar Holm

Dramaet startet like over klokken 15 lørdag da nødetatene slo alarm etter meldinger om fallskjermhopper i et høyt tre.

Myhrer virket å ta hendelsen med fatning. Han sang tidvis på Jungelbok-sangen «Ta livet som det faller seg», ifølge Aftenpostens reporter på stedet.

Instruktør Jan Fredrik Karlsen sier at hopperen nettopp var ferdig med et fallskjermhopperkurs.

– Dette var et av hans første singelhopp, forteller den kjente Idol-dommeren og artistmanageren. Han ble med Myhrer i ambulansen.

Ved 15.30-tiden jobbet mer 20 redningsmannskaper fra en rekke nødetater med å få mannen ned fra ca. 23 meters høyde oppe i et tre.

– Vi vurderer det som tryggest å løfte ut fallskjermhopperen ved hjelp av redningshelikopteret fra Rygge. Treet er minst 20 meter høyt, sier brannmester Rune Luraas i Vestfold interkommunale brannvesen.

Per Annar Holm

Roper til redningsmennene

Redningsmannskapene har nå ropekontakt med hopperen, som sier at han er uskadet.

Han har forklart at han nå vil forsøke å klatre fem meter nedover i treet, slik at han er lettere tilgjengelig for dem som prøver å få ham ned. Hopperen har nå frigjort fra fallskjermen.

Per Annar Holm

Ved 16-tiden kom et Sea King-redningshelikopter frem for å bistå i redningsarbeidet. Også en egen stolpeklatrer fra det lokale e-verket er til stede og bidrar i innsatsen med å få fallskjermhopperen ned.