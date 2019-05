Sykehusansatte går ut i streik etter brudd i sykehusmeklingen

Da fristen utløp ved midnatt tirsdag var partene i sykehusoppgjøret fortsatt ikke kommet til enighet under meklingen i sykehusoppgjøret. Allerede ved 21-tiden opplyste riksmekleren at meklingen var fastlåst.

Dermed tar LO Stat, som har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet, ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse onsdag.

Ifølge forhandlingsleder Øystein Gudbrands gjelder konflikten krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon. Han sier forhandlingene har vært svært vanskelige. YS tar også ut 190 medlemmer i streik slik at streiken i første omgang omfatter om lag 500 arbeidstakere, og også omfatter Sykehuset Østfold.

– Sterkt beklagelig

En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, i en pressemelding.