Sjåføren er også utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene, melder NRK.

Ulykken skjedde på E8 i Balsfjord 7. januar i år. Den litauiske sjåføren mistet kontrollen over vogntoget som ikke var skodd for forholdene i Troms, og hengeren kom over i motgående kjørefelt. Hengeren traff bilen til 22 år gamle Charlie Dan Lind, som har ligget i koma siden ulykken. Torsdag døde han av skadene han pådro seg, melder NRK.

Ifølge 56-åringens forsvarer, advokat Ulf Hansen, vil sjåføren neppe anke dommen ettersom soningstiden snart er gjennomført.

– Retten har lagt til grunn at han har vært uaktsom, men ikke grovt uaktsom. Det er en grei dom å leve med, sier Hansen.

56-åringen erkjente skyld etter veitrafikkloven, men nektet skyld etter straffeloven.

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, la ned påstand om fengsel i fire måneder da saken var oppe for retten 12. mars. Det ble også lagt ned påstand om oppreisningserstatning, men dette ble 56-åringen frifunnet for da retten mener tiltalte ikke har opptrådt grovt uaktsomt.