Tilsyn: Sykehus fjernet lever fra en person som ikke var død nok etter loven

Universitetssykehuset Nord-Norge brøt loven da en lever ble fjernet fra en pasient som ikke var død nok etter loven, ifølge en rapport fra Helsetilsynet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø beklager at de fjernet leveren til en pasient som ikke var død nok etter loven. Foto: Tom Benjaminsen / NTB scanpix

NTB

Etter at en akuttpasient med livstruende skader ved sykehuset i Tromsø ble operert i høst, konkluderte legene med at det ikke var mulig å redde pasientens liv. Etter at legene gjennomførte en ny dødsdiagnostikk, konkluderte legen med at pasienten var klinisk død, men sykehuset sjekket ikke om pasienten var død nok etter loven, ifølge en foreløpig tilsynsrapport fra Helsetilsynet, skriver Aftenposten.

Det er ikke lov å gjennomføre organdonasjon før en person er død, der død er definert som «total ødeleggelse av hjernen».

Sykehusene er pålagt å sikre en «objektiv bekreftelse» av at blodtilførselen til hjernen er opphørt før organer kan fjernes. Dette gjøres ved hjelp av en såkalt CT-angiografiundersøkelse. Legen som sjekket bildene, tolket at det ikke var blodsirkulasjon i hjernen til pasienten.

Men tre uker senere konkluderte en nevroradiolog at bildene var tolket feil, ifølge rapporten. Sykehuset varslet selv Helsetilsynet om hendelsen.

I tilsynsrapporten kommer det fram at sykehusets rutiner var «kritikkverdige» og «uforsvarlige».

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv skriver i en epost til Aftenposten at de beklager og sier hendelsen er gjennomgått internt.

«Vi er enige i Helsetilsynets vurderinger og ser på dette på som en systemsvikt», svarer sykehuset og sier organdonasjon ved UNN er trygt. De sier også at de skal etablere skriftlige rutiner for bildediagnostikk ved organdonasjon.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 06:23