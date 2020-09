Hurtig­ruten anmeldt for brudd på utlendings­loven

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for brudd på utlendingsloven om bord på skipet Fridtjof Nansen. Hurtigruten avviser lovbrudd.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen, her i havna i Hamburg i juli. Nå brukes skipet som hotell for filmarbeidere i Hellesylt i Møre og Romsdal. Foto: Bodo Marks, DPA / NTB scanpix

Skipet ligger nå til kai i Hellesylt og er leid ut som hotellskip for filmarbeidere som jobber med innspillingen av den sjuende utgaven av filmserien «Mission Impossible» med Tom Cruise i hovedrollen.

Ifølge VG mener de to organisasjonene at Hurtigruten bryter utlendingsloven ved å bruke filippinske sjøfolk om bord når skipet i praksis er hotell. Da må sjøfolkene i så fall ha arbeidstillatelse.

– Uholdbart

– Det er helt uholdbart at det skal være mulig å bare legge båt til kai med lønnsnivå ned til 29 kr timen, sier forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.

Fellesforbundet mener skipet utkonkurrerer hoteller på land, der flere av deres medlemmer jobber.

Internasjonalt regelverk

Fridtjof Nansen er et av Hurtigrutens ekspedisjonsskip og er registrert i NIS-registeret, noe som gjør at det seiler under internasjonalt regelverk, ikke norsk. Dermed har de full anledning til å bruke billig utenlandsk arbeidskraft.

Et NIS-skip har også lov til å seile i norsk farvann, dersom det er innom to havner enten før eller etter. Denne regelen mener de to forbundene at Hurtigruten nå bryter.

– Politiet er kjent med saken og utelukker ikke at det blir gjennomført kontroll av fartøyet, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Avviser lovbrudd

– Fridtjof Nansen ligger godt innenfor reglene for NIS-skip, noe Sjøfartsdirektoratet har bekreftet. Skipet opererer lovlig i henhold til NIS-loven og reglene som regulerer lønns-, arbeidsforhold, arbeids- og hviletid for mannskap om bord på NIS-registrerte skip, sier Anne Marit Bjørnflaten, Hurtigrutens direktør for myndighetskontakt, i en kommentar til NTB.

Bjørnflaten sier at Sjømannsforbundet godt vet at det ikke foregår noen sosial dumping på NIS-skip.

– Dialog

– Vi har bedt Sjømannsforbundet om en dialog om hvor lønnsnivået bør ligge, og vi har sagt fra vår side at vi vil tilby mannskapet lønninger på norsk nivå. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor Sjømannsforbundet går ut med slike ubegrunnede påstander, sier hun.

Hun påpeker også at Fridtjof Nansen ikke er valgt for å spare kostnader, men fordi skipet er best egnet til oppdraget, ikke minst av smittevernfaglige hensyn.